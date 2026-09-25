Bestätigt Hati Suarez hier die Trennung von Alexander Molz?

Ein einziges Wort lässt die Fans von Hati Suarez und Alexander Molz (31) derzeit rätseln. Auf Instagram kommentierte Hati ein Reel, in dem zahlreiche heftige Streits des Paares aus der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zusammengeschnitten wurden. Diese Darstellung wollte die Reality-TV-Bekanntheit offenbar nicht so stehen lassen: "Wir sind nicht nur Streit! Unsere Beziehung war viel mehr als das." Ausgerechnet die Vergangenheitsform "war" sorgt nun bei einigen Zuschauern für Spekulationen über eine mögliche Trennung. Ob Hati damit tatsächlich ein Liebes-Aus andeuten wollte, ist allerdings völlig offen. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Genauso gut könnte sich ihre Formulierung auf die bereits zurückliegenden Dreharbeiten der RTL-Show beziehen.

Erst vor Kurzem zeigten sie sich gemeinsam beim Jubiläumsevent von Berlin - Tag & Nacht im Berliner Matrix Club. Dem Berliner Kurier zufolge verbrachten sie dort einen Großteil des Abends zu zweit, hielten Händchen und umarmten sich immer wieder. Eine klare Antwort auf die Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus gab es trotzdem nicht. Hati erklärte lediglich, dass sie sich dazu momentan nicht äußern dürften. Im "Sommerhaus" bekommen die Zuschauer derweil vor allem die schwierigen Seiten ihrer Beziehung zu sehen: Eifersucht, gegenseitige Vorwürfe und unterschiedliche Vorstellungen vom Umgang miteinander führen regelmäßig zu Streit. Hati bezeichnete die Dynamik während der Dreharbeiten gegenüber dem Berliner Kurier teilweise sogar als toxisch – Alexander sah das anders.

Gerüchte über eine mögliche Trennung von Hati und Alexander kursieren nicht erst seit ihrem auffälligen Instagram-Kommentar. Ein Insider hatte behauptet, die beiden hätten sich während der Dreharbeiten zum "Sommerhaus" vor laufenden RTL-Kameras getrennt. Das angebliche Liebes-Aus soll demnach sogar zu ihrem Auszug geführt haben, da in der Show ausschließlich Paare gemeinsam antreten dürfen. Nach den Dreharbeiten zeigten sich Hati und Alexander jedoch bei einem Event in Köln gegenüber Promiflash vertraut, hielten Händchen und umarmten sich. Ob es zwischenzeitlich tatsächlich zu einer Trennung mit anschließendem Liebes-Comeback kam oder die beiden durchgehend zusammenblieben, ist weiterhin unklar. Eine eindeutige Erklärung dazu haben sie bislang nicht abgegeben.

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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Instagram / hatisuarez Alexander Molz und Hati Suarez, Januar 2026

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IMAGO / Future Image Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit