Nach Verhaftung: Kim Zolciaks Sohn schoss wohl auf Reiterhof

Bei Kim Zolciak (48) soll im Sommer die Polizei wegen eines Vorfalls auf ihrem Grundstück vorstellig geworden sein. Wie TMZ unter Berufung auf einen Polizeibericht berichtet, wurden die Beamten am 14. Juli 2026 zum Reiterhof Equestrian Reserve in Alpharetta im US-Bundesstaat Georgia gerufen. Eine Mitarbeiterin des Reiterhofs hatte den Verdacht gemeldet, dass aus Richtung des gegenüberliegenden Hauses der Reality-Bekanntheit mit einem Luftgewehr geschossen worden sei. Sie vermutete, dass einer von Kims drei Söhnen die Geschosse auf das Gelände abgefeuert haben könnte, um die dort gehaltenen Pferde aufzuschrecken. Menschen oder Tiere wurden dabei offenbar nicht getroffen. Als die Polizisten an der Haustür eintrafen, stießen sie auf zwei Jungen. Einer von ihnen soll Kims Sohn gewesen sein und gab nach Angaben der Beamten zu, mit dem Luftgewehr geschossen zu haben. Gleichzeitig bestritt er, auf Menschen oder Pferde gezielt zu haben. Um welchen Sohn es sich handelte, bleibt unklar: Der Name des Minderjährigen wurde im Polizeibericht geschwärzt, zudem konnte die Mitarbeiterin keine genauere Beschreibung der betreffenden Person geben.

Der Vorfall hinterließ offenbar konkrete Spuren: In unmittelbarer Nähe des Reiterhofs stieß ein Polizist laut Bericht auf etwa 20 bis 30 Projektile, die auf der Straße lagen. Gegenüber den Beamten sprach die Mitarbeiterin außerdem von früheren Zwischenfällen mit Kindern aus dem Haus. Unter anderem sei von dort bereits Feuerwerk abgefeuert worden. Als es deshalb zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, hätten sich die Kinder laut TMZ "verbal unhöflich und unkooperativ" gezeigt. Konsequenzen nach dem Luftgewehrvorfall blieben allerdings aus. Die Polizei nahm niemanden fest, auch zu einer Anklage kam es nicht. Page Six wandte sich wegen der Vorwürfe an einen Sprecher des The Real Housewives of Atlanta-Stars. Eine Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Die Nachricht über den Polizeieinsatz kommt für die Familie in eine ohnehin ereignisreiche Zeit. Kims ältester Sohn Kroy Jagger "KJ" Biermann wurde im August 2026 festgenommen und später gegen Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar aus der Haft entlassen. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen einer Mitschülerin wird gegen ihn wegen mehrerer schwerer Sexualdelikte ermittelt; strafrechtlich wird er als Erwachsener behandelt. Ob KJ derselbe Sohn ist, der im Bericht über den Vorfall mit dem Luftgewehr erwähnt wird, lässt sich den vorliegenden Quellen nicht entnehmen. Gegenüber Page Six wies Kim die Anschuldigungen gegen ihren Sohn entschieden zurück und bezeichnete sie als "nichts weniger als leichtfertig und zutiefst beunruhigend". Zudem erklärte sie: "Er bestreitet kategorisch, jemals mit dieser Frau zu tun gehabt oder das von ihr behauptete Verhalten gezeigt zu haben." Gleichzeitig ist die Ehe von Kim und Kroy Biermann weiterhin Gegenstand eines konfliktreichen Scheidungsverfahrens. Das Paar hat die Söhne KJ und Kash sowie die Zwillinge Kaia und Kane. Kroy adoptierte außerdem Kims ältere Töchter Brielle und Ariana.

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Getty Images Kim Zolciak moderiert den Kentucky-Derby-Hutwettbewerb im Empire City Casino in Yonkers

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Instagram / kimzolciakbiermann Kim Zolciak postet Einblicke aus ihrem Alltag, März 2024.

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Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar

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