Neue Show: Andrea Kiewel muss Europa unerkannt durchqueren

Andrea Kiewel (61) verlässt das vertraute Terrain des ZDF-Fernsehgartens und stellt sich einer völlig neuen TV-Herausforderung: Die Moderatorin ist Teil der neuen Eventshow "Catch Us. Die Jagd durch Europa" bei ProSieben. Fünf Tage lang muss sie dabei unerkannt durch europäische Großstädte gelangen, ohne von professionellen Verfolgerteams aufgespürt zu werden. Los geht die Jagd am 17. Oktober 2026, wie Joyn berichtet. Neben Andrea sind auch Comedian Chris Tall (35) und Jenke von Wilmsdorff (60) dabei. Während Andrea und Chris jeweils allein flüchten, tritt Jenke gemeinsam mit seinem Sohn Jánik an. Leicht wird die Herausforderung für die Prominenten allerdings nicht: Sie haben lediglich eine Stunde Vorsprung vor den sogenannten Huntern. Zudem müssen alle Teilnehmer auffällige rot-weiße Ringelshirts tragen und gleichzeitig versuchen, unentdeckt zu bleiben und nicht gefasst zu werden.

Trotz der schwierigen Bedingungen ist Andrea überzeugt, dass sie beim Untertauchen gute Chancen hat. "Ich bin ein Chamäleon im Kiwi-Kostüm", erklärte sie und ergänzte: "Ich bin wahnsinnig gut darin, ein Allerweltsgesicht zu machen." Chris beschrieb das Format gegenüber dem Sender als "Mischung aus Klassenfahrt, Verfolgungsjagd und dem schlimmsten Versteckspiel meiner Kindheit". Seine geplante Taktik dürfte ihn dabei vor eine besondere Herausforderung stellen: "Ruhig bleiben, nicht auffallen und vor allem nicht anfangen, zu viel zu quatschen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sonst beruflich mache." Durch das Versteckspiel in drei europäischen Großstädten führt Steven Gätjen (54). Auch die Zuschauer können sich an der Jagd beteiligen: Über die Joyn-App und die Social-Media-Kanäle von @catchus.de dürfen sie Hinweise auf die Aufenthaltsorte der Prominenten geben. ProSieben zeigt die komplette Jagd inklusive Ausgang vom 10. bis zum 12. November 2026 als dreitägiges TV-Event.

Jenke setzt bei seiner Flucht derweil auf familiäre Unterstützung: Gemeinsam mit seinem Sohn Jánik bildet der Journalist das einzige Vater-Sohn-Team unter den prominenten Teilnehmern. Das gemeinsame Abenteuer gibt zugleich einen seltenen Einblick in die Beziehung der beiden. Dass sie sich gut ergänzen, davon ist Jánik überzeugt. "Mein Vater hat andere Skills als ich, und das macht es spannend", betonte er. Wie ihre Strategie gegen die Verfolger aussieht, wollen Vater und Sohn allerdings vorerst nicht verraten. "Wir haben eine Hammerstrategie, aber die verraten wir nicht!", erklärten die beiden. Ob der Plan tatsächlich aufgeht und welche Prominenten die Jagd unentdeckt überstehen, erfahren die Zuschauer erst im November, wenn das Abenteuer quer durch Europa im Fernsehen zu sehen ist.

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Joyn/Robert Maschke/Mark Rehbeck/Debora Brune Chris Tall, Andrea Kiewel, Jenke von Wilmsdorff und Jánik von Wilmsdorff in "Catch us - Die Jagd durch Europa"

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Imago Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten mit 90er-Party-Motto in Mainz, 12.07.2026

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Imago Chris Tall zu Gast in der NDR Talk Show in Hamburg-Lokstedt, Fototermin am 13.12.2024

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