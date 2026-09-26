Figur gestrichen: Das sagt "Verity"-Autorin Colleen Hoover

Am 1. Oktober 2026 startet die Bestsellerverfilmung "Verity – Dunkle Geheimnisse" mit Anne Hathaway (43), Dakota Johnson (36) und Josh Hartnett (48) in den deutschen Kinos. Für alle, die Colleen Hoovers (46) Romanvorlage kennen, hält die Leinwandfassung allerdings eine überraschende Änderung bereit: Eine der beiden bereits verstorbenen Töchter von Verity und Jeremy Crawford wurde aus dem Film gestrichen. Colleen selbst konnte sich mit diesem Vorschlag zunächst nur schwer anfreunden, inzwischen ist sie von der Entscheidung jedoch überzeugt. "Ich war deswegen anfangs nervös, aber als ich die nächste Fassung des Drehbuchs las, dachte ich mir: Oh, das ist die beste Änderung, die wir hätten vornehmen können", erklärte sie gegenüber Variety.

Als Grund für die Änderung nannte Colleen die begrenzte Laufzeit eines Kinofilms. Die ursprüngliche Familienkonstellation habe auf der Leinwand nicht funktioniert und der Geschichte eine beinahe zu düstere und unrealistische Atmosphäre verliehen. In der Buchvorlage sterben die achtjährigen Zwillinge Chastin und Harper bereits vor Lowen Ashleighs Ankunft – eine der beiden ertrinkt, die andere stirbt infolge einer Erdnussallergie. Welche der beiden Schwestern in den Rückblenden des Films zu sehen sein wird, bleibt bislang offen. Harper, die im Roman autistisch ist, könnte ebenso gestrichen worden sein wie ihre Zwillingsschwester Chastin. Fest steht lediglich, dass Sohn Crew Teil der Geschichte bleibt und von Brady Wagner gespielt wird. Bei ihren Thriller-Adaptionen zeigt sich Colleen grundsätzlich offen für Veränderungen – solange das Gefühl erhalten bleibt, das die Leser beim Lesen der Vorlage empfunden haben.

Im Mittelpunkt der Verfilmung steht Anne als Bestsellerautorin Verity, die nach einem mysteriösen Autounfall ans Bett gefesselt ist. Josh spielt ihren Ehemann Jeremy, der die wenig erfolgreiche Schriftstellerin Lowen, gespielt von Dakota, damit beauftragt, Veritys erfolgreiche Buchreihe zu Ende zu schreiben. Auf dem abgelegenen Anwesen der Familie stößt sie in Veritys Unterlagen auf verstörende Geheimnisse und Hinweise auf ein mögliches schweres Verbrechen. Je tiefer Lowen in die Aufzeichnungen eintaucht, desto stärker gerät sie in ein Psychospiel, in dem die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn zunehmend verschwimmen. Regie bei dem Thriller führte Michael Showalter, das Drehbuch stammt von Nick Antosca.

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Getty Images Colleen Hoover bei der Fan-Vorführung von "Regretting You" in Dallas, Texas, September 2025.

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Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

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Imago Dakota Johnson als Lowen Ashleigh in "Verity", 2026