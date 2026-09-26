So ging Mike Singer mit Nadjas "Bachelor"-Vergangenheit um

Als Mike Singer (26) und Nadja Os sich kennenlernten, trug sie bereits ein kleines Geheimnis mit sich herum: Sie hatte in der damals noch nicht ausgestrahlten Staffel von Die Bachelors die letzte Rose von Sebastian Paul bekommen – durfte darüber aber öffentlich kein Wort verlieren. Gegenüber Bild erzählt die 29-Jährige jetzt, wie sie mit der heiklen Lage umging. "Die ganze Situation war schwierig. Ich habe es Mike aber natürlich privat erzählt. Er war total verständnisvoll", schildert sie. Anstatt das Thema zu meiden, machten die beiden kurzerhand einen gemeinsamen Fernsehabend daraus und sahen sich jede einzelne Folge zusammen an. Zu ihrem einstigen Rosenkavalier besteht heute hingegen kein Kontakt mehr, wie Nadja deutlich macht: "Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu Sebastian."

Für den Sänger scheint die Reality-TV-Vergangenheit seiner Partnerin offenbar nie ein Problem gewesen zu sein. Schließlich fanden die Dreharbeiten und Nadjas damalige Geschichte mit Sebastian bereits statt, bevor sie sich zum ersten Mal begegneten. "Das war, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich finde es sogar mutig, wie Nadja dann damit umgegangen ist", erklärt Mike im selben Interview. Inzwischen müssen die beiden ohnehin nichts mehr verheimlichen: Nach monatelangen Spekulationen und versteckten Hinweisen machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell – und verkündeten obendrein, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Was ihn an seiner Freundin besonders beeindruckt, verrät der Musiker ebenfalls: "Mich inspiriert an ihr total viel. Sie ist selbstbewusst und strukturiert, geht zielgerichtet ihre Träume an."

Bevor das Paar seine Liebe bestätigte, hatte es die Gerüchteküche selbst kräftig angeheizt. Auf Instagram teilten Mike und Nadja ein inniges Kussfoto, das für reichlich Aufsehen sorgte. Die Aufnahme entstand im Zusammenhang mit Mikes Song "Auf die Liebe". Auch im dazugehörigen Musikvideo war die Beauty vertraut an der Seite des Musikers zu sehen. Heute spricht Nadja nicht mehr nur über die Liebe, sondern vor allem über die enge Verbundenheit, die sie miteinander verbindet. "Ich liebe es, dass wir auch wie beste Freunde sind. Wir können über alles reden, manchmal stundenlang", erzählt sie. Dass es zwischen ihnen von Anfang an gepasst habe, beschreibt sie damit, dass es sich zwischen den beiden so anfühle, als seien sie schon ewig zusammen.

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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Instagram / nadjaa.os Mike Singer und Nadja, September 2026