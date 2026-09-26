Auf Snapchat: Mike Singer und Nadja verraten Liebes-Details

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es ganz offiziell: Mike Singer (26) und Nadja Os sind ein Paar und erwarten sogar Nachwuchs. Jetzt sprechen die beiden erstmals ausführlich darüber, wie alles begann. Gegenüber Bild verrieten der Sänger und die ehemalige Die Bachelors-Gewinnerin, dass der erste Kontakt über Snapchat entstand: Anfang 2026 schrieb Nadja den Musiker einfach an. Er antwortete und schon kurz darauf saßen die beiden in Stuttgart gemeinsam beim Abendessen. Aus diesem ersten Date wurde schnell mehr: Seit dem Treffen sahen sich die zwei nach eigenen Angaben jede Woche. Nur wenige Monate später folgte der nächste große Schritt. Seit Anfang August teilen sich Mike und Nadja ein gemeinsames Zuhause im Schwarzwald.

"Wir haben uns Anfang des Jahres kennengelernt. Ich habe ihn bei Snapchat kontaktiert, ich kannte ihn ja als Musiker", schilderte Nadja im Gespräch und fügte hinzu: "Dann hat er mir geschrieben und wir haben uns dann auch relativ schnell in Stuttgart zum Abendessen getroffen. Seit dem ersten Treffen haben wir uns eigentlich jede Woche gesehen." Für Mike stand bereits beim ersten persönlichen Treffen fest, wie er zu ihr stand. "Für mich war es fast schon Liebe auf den ersten Blick. Als sie dann bei unserem ersten Date aus dem Auto gestiegen ist, hatte ich schon Schmetterlinge im Bauch. Das habe ich sonst nie", erinnerte sich der Musiker. Dass Kennenlernen, Beziehung und gemeinsame Wohnung innerhalb weniger Monate aufeinanderfolgten, hält er nicht für überstürzt: "Zeit spielt für mich keine Rolle, wenn es sich richtig anfühlt." Nadja zeigte sich zunächst zurückhaltend, da sie seine Absichten nicht einschätzen konnte. Seine höfliche und aufmerksame Art überzeugte sie jedoch schnell.

Am Freitag machten Mike und Nadja dann auch ihr Babyglück offiziell. In der Sendung "Punkt 12" bestätigten sie, dass Nadja schwanger ist. Viel verrieten sie noch nicht. Nur so viel: Die Schwangerschaft war nach ihren Angaben schon weit fortgeschritten, Nadja hatte "mehr als die Hälfte" hinter sich. Und die beiden gaben zu, dass die vergangenen Monate mit Geheimhaltung belastend waren. "Es fühlt sich gut und befreiend an. Dieses Versteckspiel ist auf Dauer anstrengend gewesen", sagten sie. Geplant sei das Kind nicht gewesen, doch an der Liebe zu ihrem Nachwuchs ändert diese Tatsache rein gar nichts. "Wir haben es nicht drauf angelegt, dass ich schwanger werde. Aber wir fanden die Nachricht beide trotzdem schön", berichtete Nadja gegenüber Bild.

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Instagram / nadjaa.os Mike Singer und Nadja, September 2026

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026

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Instagram / nadjaa.os "Die Bachelors"-Gewinnerin Nadja, Juli 2026