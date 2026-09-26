Debüt als Paar: Klaudia Giez präsentiert ihren neuen Partner

Klaudia Giez (30) sorgte auf dem roten Teppich für eine große Überraschung: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zeigte sich erstmals offiziell mit ihrem neuen Partner. Anlass war die Wiedereröffnung der TK-Maxx-Filiale am Berliner Alexanderplatz. Dorthin kam das Model in Begleitung von Toni Adriano Ammirabile. Im Hintergrund blieb ihr neuer Freund dabei nicht: Klaudia führte ihn an der Hand vor die Fotografen, gemeinsam posierten die beiden für die Kameras. Auf Instagram machte die Reality-TV-Bekanntheit ihr Glück dann auch in Worten deutlich. In einem Video stellte sie ihren Begleiter sichtlich stolz vor und sagte: "Das ist mein neuer Freund. Erstmals offiziell."

Den ersten Red-Carpet-Auftritt ihres Partners nahm Klaudia mit einer gehörigen Portion Humor. "Sein erster Red Carpet – freiwillig war relativ", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Auch im eingeblendeten Text des Clips scherzte sie über ihre Beziehung und kündigte an: "Ich präsentiere: der Mann, der mich freiwillig auch außerhalb von Events erträgt." Unter dem Video meldete sich prompt eine prominente Stimme: Natascha Ochsenknecht (62) lobte Tonis Premiere auf dem roten Teppich mit den Worten "Hat er super gemacht." Klaudia stimmte dem Urteil zu und kommentierte knapp: "Was Natascha sagt." Toni selbst zeigte sich von dem Feedback erleichtert und antwortete: "Dann bin ich beruhigt." Der verbale Schlagabtausch in der Kommentarspalte stieß bei den Zuschauern offenbar auf ebenso viel Begeisterung wie der gemeinsame Auftritt der beiden vor der Kamera.

Vor rund einem Jahr sah ihr Liebesleben noch ganz anders aus. Damals machte sie öffentlich, dass sie eine Anfrage für Ex on the Beach bekommen hatte. In ihrer Instagram-Story witzelte sie: "Also liebe Produktion, wenn ihr wirklich Chaos wollt: GNTM-Reunion am Strand, diesmal nicht mit Heidi, sondern mit Hitzeschock, Herzschmerz und Kameras." Ob sie wirklich zusagt, ließ sie offen. Doch sie legte noch nach und stachelte die Gerüchte mit einem Augenzwinkern an: "Gerda, wenn du mitmachst, pack' ich meine Flip-Flops und mein Trauma ein und komm auch!" Am Ende war sie kein Teil der Show. Mittlerweile ist das auch nicht mehr nötig. Mit Toni an ihrer Seite scheint sie ihr Liebesglück gefunden zu haben.

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Imago Toni Adriano Ammirabile und Klaudia Giez, September 2026

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Imago Klaudia Giez und Toni, September 2026

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Imago Klaudia Giez und ihr neuer Freund Toni, September 2026