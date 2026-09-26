Dreh mit Yeliz Koc gestoppt: Jimi Blue erklärt Hintergründe

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" standen offenbar kurz vor dem Aus. Das verriet Jimi Blue Ochsenknecht (34) jetzt im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52). Zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) sei es zu so heftigen Konflikten gekommen, dass die Kameras für längere Zeit ausgeschaltet blieben. "Wir haben den Dreh unterbrochen für ein, zwei Monate. Wir dachten, es geht nichts mehr", erinnerte sich der einstige Schauspieler. Die Situation zwischen den Eltern der vierjährigen Snow (4) schien so festgefahren, dass beide offenbar nicht mehr mit einer Fortsetzung rechneten. Schließlich griff die Produktion ein und organisierte externe Unterstützung, um die Situation zu entschärfen. "Die Produktion hat dann Hilfe geholt. Wir hatten Gespräche mit der Mediatorin und so weiter", schilderte Jimi weiter. Erst die Gespräche mit einer neutralen Vermittlerin führten dazu, dass die beiden wieder miteinander ins Gespräch kamen – und die Produktion schließlich fortgesetzt werden konnte.

Für Jimi steht bei der Zusammenarbeit mit seiner Ex-Partnerin inzwischen vor allem eines im Mittelpunkt: das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter. "Das Wichtigste ist Snow. [...] Es geht darum, dass wir uns zusammenreißen, Kompromisse eingehen", betonte er in Barbaras Podcast. Vollständig entspannt scheint das Verhältnis zwischen den beiden allerdings noch immer nicht zu sein. Gegenüber der Bild ließ Yeliz zuletzt erneut Kritik an Jimis Rolle als Vater anklingen. Zwar räumte die Reality-TV-Bekanntheit ein, dass Vater und Tochter durchaus gemeinsame Momente miteinander genießen: "Wenn er halt mal da ist, spielen sie schön zusammen. Aber das macht einen guten Vater nicht aus." Was sie sich stattdessen wünscht, formulierte sie ebenfalls unmissverständlich: "Einen guten Vater zeichnet aus, dass er das Kind richtig kennenlernt, Emotionen zeigt und weiß, wie man in bestimmten Situationen handeln muss und präsent ist. Ich würde mir wünschen, dass er sich mehr Gedanken macht und auch meine Mutter entlastet."

Als weiteres Problem sieht Yeliz die große räumliche Distanz: Während Jimi in Dubai lebt, ist seine Tochter in Deutschland zu Hause. Zudem äußerte sie Zweifel an seinen Beweggründen. "Ich glaube nicht, dass es zu 100 Prozent vom Herzen kommt. Er macht es eher für die Leute draußen. Er spielt mehr den Vater", erklärte die Influencerin. Die Vierjährige leide ihrer Darstellung nach unter den seltenen Begegnungen. "Sie fragt ständig nach ihm. Wenn er denn mal da ist, bleibt er immer nur ein paar Tage", berichtete Yeliz. Ein Paar sind die beiden längst nicht mehr, doch durch ihre gemeinsame Tochter Snow bleiben Jimi und Yeliz weiterhin miteinander verbunden. Ihr wechselhaftes Verhältnis spielte sich dabei wiederholt in der Öffentlichkeit ab: Sowohl in den sozialen Medien als auch in ihrer gemeinsamen Doku ließen die beiden immer wieder Einblicke in ihre komplizierte Beziehung.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"