Fehlende Manieren: Kaulitz-Twins kritisieren ihre Freunde

Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) haben offenbar genug: Die Tokio Hotel-Stars machen ihrem Ärger über einige Menschen aus ihrem Freundeskreis Luft. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichten die Brüder, dass mehrere Vorfälle in ihrem Umfeld zuletzt für Kopfschütteln gesorgt haben. Einige Vertraute hätten sich offenbar zu sehr an Luxus und besondere Behandlung gewöhnt und seien anderen Menschen gegenüber respektlos aufgetreten. Entsprechend deutlich fällt ihr Urteil über das Verhalten der betreffenden Freunde aus: "Viele haben keine Manieren." Dass Gäste ihre Nähe zu den prominenten Zwillingen als eine Art Freifahrtschein verstehen, wollen Bill und Tom nicht länger hinnehmen. Einige Vertraute hätten sich offenbar zu sehr an Luxus und besondere Behandlung gewöhnt und seien anderen Menschen gegenüber respektlos aufgetreten. Entsprechend deutlich fällt ihr Urteil über das Verhalten der betreffenden Freunde aus.

Ein besonders drastischer Vorfall soll sich im Zusammenhang mit der gemeinsamen Geburtstagsfeier der Brüder ereignet haben. Eine Freundin habe dort ein Zimmer in einem so desolaten Zustand hinterlassen, dass Bill und Tom den Raum später nur noch als "Sexzimmer" bezeichneten. Den Zwillingen zufolge sollen sich eindeutige Spuren an den Vorhängen befunden haben. Auch darüber hinaus sei offenbar einiges beschädigt oder verunreinigt worden. Was ihnen über den Zustand des Raumes berichtet wurde, sei ihnen "unangenehm" gewesen, erklären die Musiker in ihrem Podcast. Am Ende habe das Zimmer praktisch renoviert werden müssen. Für die beiden Brüder ging die Aktion damit deutlich über eine harmlose Unart hinaus – sie werten den Vorfall als klare Grenzüberschreitung. Entsprechend wenig Verständnis zeigen sie für das Verhalten ihrer Bekannten.

Doch nicht nur dieser Vorfall sorgte bei den Musikern für Unmut. Auch ein weiterer Gast soll sich danebenbenommen haben: Laut den Zwillingen geriet die Person mit einem Sicherheitsmitarbeiter aneinander und verwies dabei auf ihre Freundschaft mit Bill und Tom. Dabei soll sie sinngemäß sogar mit dem Einfluss der beiden gedroht und angedeutet haben, dafür sorgen zu können, dass der Sicherheitsmitarbeiter seinen Job verliert. Die Brüder stellen daraufhin klar, dass weder eine Freundschaft mit ihnen noch eine Einladung zu ihren Veranstaltungen jemandem das Recht gebe, andere schlecht zu behandeln oder sich alles herauszunehmen. Gerade von Menschen, die sie persönlich zu Events mitbringen, erwarten die beiden Anstand und einen respektvollen Umgang. Nach den jüngsten Erfahrungen ziehen sie im Podcast eine eindeutige Konsequenz: "Wir müssen durchgreifen."

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024