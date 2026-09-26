Oliver Pocher erklärt: Darum scheiterte Ehe mit Amira Aly

Oliver Pocher (48) hat seine gescheiterte Ehe mit Amira Aly (33) noch lange nicht abgehakt. In der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit seinem Kumpel Pietro Lombardi (34) aufnimmt, spricht der Comedian ungewöhnlich offen über das Liebes-Aus. Dabei schildert er auch, wie sich die Gefühle seiner Ansicht nach im Laufe der Beziehung verändert haben sollen. Oliver vertritt dabei ein klares Beziehungsverständnis: Seiner Meinung nach liebt in einer Partnerschaft stets einer der beiden Partner mehr als der andere. Und genau daraus ergebe sich auch das Machtverhältnis – denn derjenige, der weniger verliebt sei, bestimme stärker, "wo es langgeht". Auf seine eigene Ehe gemünzt heißt das: Anfangs habe Amira deutlich stärker an der Beziehung festgehalten. Später habe sich das Ganze jedoch gedreht. Er selbst habe dann mehr Gefühle investiert – während am Ende Amira diejenige war, die den Schlussstrich zog.

Als Pietro direkt nachhakt, wer denn in der Ehe mehr geliebt habe, muss Oliver nicht lange überlegen. "Am Anfang war es so, dass Amira das sicherlich mehr […] wollte und da sicherlich mehr geliebt hat", erklärt er in "Patchwork Boys". Über die weitere Entwicklung sagt der Comedian dann: "Und dann ist das in der Beziehung geswitcht. Und sie hat ja dann auch Schluss gemacht." Seine Schilderung verbindet Oliver zudem mit einem Seitenhieb in Richtung seiner Ex-Frau. "Wenn einem alles schei*egal ist in einer Beziehung, sagt man eh leichtfertig: 'Ach, ich hab' auch gar keinen Bock mehr'", meint er im Podcast. Ein weiterer Aspekt scheint den Entertainer besonders zu stören: wenn nach einer Trennung in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, einer der beiden Partner habe zuvor deutlich stärker um die Beziehung gekämpft.

Der persönliche Rückblick kommt fast drei Jahre nach dem Ehe-Aus der beiden. Die frühere Beziehung beschäftigt Oliver damit auch lange nach der Trennung noch. Verbunden bleiben der Comedian und die Moderatorin ohnehin: Aus ihrer Ehe sind zwei gemeinsame Kinder hervorgegangen. Insgesamt ist Oliver fünffacher Vater. Zum 15. Geburtstag seiner Zwillingssöhne machte er auf Instagram eine seltene Ausnahme und postete ein gemeinsames Foto. Die Gesichter der Teenager verdeckte er mit Emojis, doch ein Detail sprang trotzdem ins Auge: Die beiden haben ihren Vater in Sachen Körpergröße fast eingeholt. Dazu schrieb Oliver: "15 Jahre! Fast schon größer als der Papa! Happy Birthday!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025