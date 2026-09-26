Single? Mareile Höppners Dirndl-Detail sorgt für Verwirrung

Kurz vor ihrem Besuch auf dem Münchner Oktoberfest sorgte Mareile Höppner (49) bei ihren Fans für Spekulationen – insbesondere über ihren aktuellen Beziehungsstatus. Die Moderatorin nahm ihre Follower auf Instagram mit, als sie sich für den Wiesn-Auftritt zurechtmachte. Schritt für Schritt knöpfte sie ihr rosafarbenes Dirndl zu, zupfte die Bluse zurecht und legte am Ende die farblich passende Schürze an. Beim Binden der Schleife stellte sie ihrer Community dann selbst die entscheidende Frage: "Die Schleife rechts oder links?" In dem Clip wirkte es so, als würde die Schleife auf der linken Seite sitzen. Nach der traditionellen Dirndl-Regel bedeutet das nämlich: Die Frau ist Single und offen für neue Bekanntschaften. Bei vielen Fans sorgte dieses kleine Detail daher prompt für Verwunderung. Schließlich ist die Moderatorin bereits seit mehr als fünf Jahren mit ihrem Partner Florian liiert.

Während der Vorbereitung kommentierte Mareile ihr Outfit locker. "Ärmel sitzen", stellte sie fest, um kurz darauf anzumerken: "Aber da fehlt noch etwas. Die Schürze!" Nachdem die Schleife gebunden war, zeigte sie sich zufrieden: "Okay, ich meine, das ist richtig." Ihre Follower sahen das offenbar anders. Ein irritierter Nutzer hakte in den Kommentaren direkt nach: "Seit wann bist du Single?" Die Auflösung ist allerdings weit weniger spektakulär als gedacht. Das Video wurde offenbar spiegelverkehrt aufgezeichnet – dadurch erschien die Schleife auf der falschen Seite. Weitere Aufnahmen aus der Story der Moderatorin machen jedoch deutlich, dass die Schleife tatsächlich auf der rechten Seite gebunden war. Nach der traditionellen Dirndl-Regel steht diese Position für eine vergebene Frau. Einen Hinweis auf einen veränderten Beziehungsstatus liefert ihr Wiesn-Look demnach nicht.

Dabei hatte Mareile erst vor einem Monat ganz andere Signale gesendet. Im Griechenland-Urlaub zeigte sie sich auf Instagram ungewöhnlich privat und postete sogar ein seltenes Paarfoto mit Florian. Auch ihre Patchwork-Reise kommentierte sie offen: "Urlaub mit einer Patchworkfamilie heißt... alles immer viel, Essen, Leben, Verzicht und am Ende nennen sie es zu Recht in Skandinavien Bonusfamilie." Ihre Fans freuten sich sehr über das damalige Urlaubsupdate und überschütteten sie mit freudigen Kommentaren.

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, September 2026

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, September 2026

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und Florian, August 2026