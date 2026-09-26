Drei Worte sollen Gisele Bündchens Ehe mit Tom beendet haben

Drei Worte sollen gereicht haben, um eine der bekanntesten Ehen der Sportwelt zu beenden: "Wir sind inkompatibel." Diesen Satz soll Gisele Bündchen (46) ihrem damaligen Ehemann Tom Brady (49) gesagt und damit das endgültige Aus besiegelt haben. Geschildert wird die angebliche Schlüsselszene in dem neuen Buch "Brady: An American Story and the Price of Greatness" von Autor Lars Anderson, aus dem Daily Mail zitiert. Demnach soll das Model an jenem Tag gewissermaßen in die Sterne geblickt und daraufhin eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben. "Damit war die Sache für sie erledigt", schreibt Lars über den Entschluss der Brasilianerin. Das einstige Paar hatte im Oktober 2022 nach 13 gemeinsamen Ehejahren öffentlich das Ende seiner Ehe bekannt gegeben.

Als eine der größten Belastungen für die Beziehung nennt der Autor vor allem Toms langjährige Karriere in der NFL. Schon nach dem Super Bowl 2017, bei dem die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons triumphierten, soll Gisele ihren Mann zum Aufhören gedrängt haben. Seine Reaktion darauf laut dem Buch: "Ich habe gerade viel zu viel Spaß." Was dem Model im Familienalltag gefehlt habe, beschreibt Anderson ebenfalls sehr deutlich. "Sie brauchte ihn voll und ganz präsent, wenn er zu Hause war. Sie brauchte mehr Unterstützung bei den Kindern. Sie brauchte die Möglichkeit, an ein paar Tagen in der Woche auszuschlafen. Sie brauchte mehr Zeit für ihre eigene Karriere", heißt es in dem Werk. Stattdessen soll der Sportler auch zu Hause häufig mit Nachrichten auf seinem ständig vibrierenden Handy beschäftigt gewesen sein oder in Gedanken vergangene Footballspiele noch einmal analysiert haben.

Gisele und Tom hatten sich im Februar 2009 das Jawort gegeben. Aus der Ehe stammen die beiden Kinder Benjamin (16) und Vivian (13). Im Oktober 2022 wurde die Scheidung abgeschlossen. Der Quarterback beendete seine Football-Laufbahn schließlich 2023 endgültig – seine letzte Saison in der NFL fiel damit mitten in die schwierige Trennungsphase. Später sprach der Sportler offen darüber, wie sehr ihn diese Phase seines Lebens belastet habe. Gleichzeitig betonte er, dass er trotz der schwierigen Zeit stets alles für sein Team gegeben habe. Auch Gisele hat inzwischen ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen: Das Model ist mittlerweile mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (36) verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der inzwischen ein Jahr alt ist.

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen