Michael Douglas bereut Absage an diesen Disney-Milliardenhit

Michael Douglas (82) kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, die kaum Wünsche offenlässt – doch eine Entscheidung ärgert ihn bis heute. In James Cordens (48) "The Late Late Show" verriet der Schauspieler, dass er eine Sprechrolle in Disneys Animationserfolg "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" ausgeschlagen hat. Der Film kam 2013 in die Kinos und spielte weltweit rund 1,282 Milliarden US-Dollar ein – damit war er der umsatzstärkste Streifen des Jahres. Eine ordentliche Gage ging Michael durch seine Absage also höchstwahrscheinlich durch die Lappen. Dass ihn vor allem der verpasste finanzielle Erfolg beschäftigt, machte der Hollywoodstar in der Show unmissverständlich deutlich.

"Ich bereue nichts, was ich abgelehnt habe, außer dass ich mal für eine Sprechrolle in einem Animationsfilm angefragt wurde, der mir mehr Geld eingebracht hätte als jeder andere Film, den ich je gemacht habe", gestand Michael in der Sendung. Wie lukrativ ein Engagement in der Disney-Reihe hätte werden können, zeigt auch der Nachfolger: "Die Eiskönigin 2" brachte es 2019 weltweit auf Einnahmen von fast 1,5 Milliarden US-Dollar. Welche Figur er eigentlich hätte sprechen sollen, hielt er geheim. Fans vermuteten daraufhin, dass er für den Schneemann Olaf angefragt worden war, der letzten Endes von Josh Gad (45) gesprochen wurde.

Abseits dieser einen Absage blickt Michael nach eigener Aussage aber ohne Reue auf seine beruflichen Entscheidungen zurück. Kein Wunder, denn seine Filmografie ist mit Klassikern wie "Wall Street", "Eine verhängnisvolle Affäre", "Basic Instinct", "Der Rosenkrieg" und "Falling Down" gefüllt. In jüngeren Jahren war er zudem mehrfach als Hank Pym in Marvel-Produktionen zu sehen. Für seine Rolle in "Wall Street" wurde er mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Bei einem Panel auf dem TCM Classic Film Festival verriet er jedoch, dass Regisseur Oliver Stone (80) ihn offenbar gar nicht als erste Wahl für Gordon Gekko auf dem Zettel hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas bei den Oscars, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Gad zusammen mit dem Disney-Schneemann Olaf bei der Premiere von "Frozen 2"

Anzeige Anzeige

Imago Michael Douglas in einer Szene aus "Wall Street", 1987