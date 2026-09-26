Madonnas Tochter erzählt von Spannungen mit ihrer Mutter

Lourdes Leon (29) und ihre Mutter Madonna (68) haben offenbar einen kreativen Ansatz gefunden, um ihre Konflikte zu verarbeiten: Statt sich zusammenzusetzen und alles auszusprechen, verwandelten die beiden ihre Empfindungen lieber in Musik. Für Madonnas neues Album "Confessions on a Dance Floor: Part II" nahmen Mutter und Tochter gemeinsam den Song "The Test" auf. In einem Gespräch mit Bob the Drag Queen bei iHeartRadio LIVE erklärte das Model, dass zwischen ihr und der Popikone vieles unausgesprochen geblieben sei – viel Liebe, aber eben auch Spannungen und Emotionen, für die schlicht die passenden Worte fehlten. Die Idee zu der Kollaboration kam demnach von der Tochter selbst. "Ich dachte, es wäre vielleicht leichter für uns, über diese Dinge durch Kunst zu sprechen, die meine Mutter und mich schon immer verbunden hat", erzählte Lourdes.

Dass der gemeinsame Schreibprozess fordernd war, verschwiegen beide Sängerinnen nicht. Madonna habe ihre Tochter im Studio zeitweise am liebsten in den Arm genommen und sei den Tränen nahe gewesen – Lourdes bestätigte im Interview, dass sie tatsächlich geweint habe. "Weil wir, wie sie sagt, nicht immer einer Meinung sind, aber die Kreativität lieben und Kunst uns schon immer verbunden hat", schilderte Lourdes und ergänzte: "Es war ein sehr magischer Moment, und wir mussten beide verletzlich sein." Für beide habe sich das Projekt wie eine naheliegende Entscheidung angefühlt. Zwar bezeichnete Lourdes die Poplegende als einen sehr einschüchternden Menschen – durch ihre Kindheit an deren Seite lasse sie sich inzwischen aber nur noch von wenigen Menschen einschüchtern.

Die Konflikte zwischen Madonna und ihrer ältesten Tochter bestehen bereits seit Jahren. Die Popikone hatte zuvor selbst öffentlich gemacht, dass Lourdes lange Zeit tiefen Groll gegen sie hegte. Schon vorher beschrieb sie das gemeinsame Schreiben als heilsame Erfahrung für die Beziehung der beiden. Gegenüber dem Magazin Interview hatte die Musikerin außerdem geschildert, dass Lourdes mit dem Wunsch nach einem gemeinsamen Song auf sie zugekommen sei, um die Beziehung zu heilen. Dieser Moment sei für sie so bedeutsam gewesen, dass sie sich dazu entschieden habe, ausgerechnet jetzt ein neues Album aufzunehmen.

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Getty Images Lourdes Leon im März 2022 in Beverly Hills

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Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024

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Getty Images Madonna und Tochter Lourdes bei der NYFW im September 2022