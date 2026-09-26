Presley Gerbers Eltern wussten nichts von der Entzugsklinik

Nach dem Tod von Presley Gerber (†27) werden zunehmend weitere Details über seine letzten Stunden bekannt. Wie TMZ berichtet, sollen ein Freund und Presleys persönlicher Coach das Model am Samstagabend, dem 19. September 2026, in eine Einrichtung in Santa Monica gebracht haben. Den Aufenthalt soll demnach sein Team ausgewählt und organisiert haben. Seine Eltern Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) sowie seine Schwester Kaia Gerber (25) sollen zwar kurz zuvor mit ihm über eine erneute Behandlung gesprochen haben – von dieser konkreten Adresse hätten sie dem Bericht zufolge aber nichts gewusst. Die Familie hätte einer Unterbringung in diesem Zentrum laut dem Portal niemals zugestimmt. Nur wenige Stunden nach seiner Ankunft wurde Presley am Sonntagmorgen in der Einrichtung leblos aufgefunden.

Nach Informationen der Plattform soll es sich bei dem Angebot um ein ambulantes Behandlungsprogramm mit betreuter Unterkunft gehandelt haben – ausdrücklich jedoch nicht um eine medizinische Entgiftungseinrichtung. Presley sei dort kurz nach 18 Uhr eingetroffen und habe dabei den Eindruck gemacht, unter dem Einfluss einer Substanz zu stehen. Mehrere Quellen, die mit dem Programm vertraut sind, erklärten gegenüber dem Portal, dass das Model in diesem Zustand zunächst in eine medizinische Entgiftung gehört hätte. In Einrichtungen dieser Art werden Patienten üblicherweise alle 15 bis 30 Minuten kontrolliert. In den Monaten vor seinem Tod soll Presley zudem regelmäßig von einer nüchternen Begleitperson oder einer Betreuungskraft begleitet worden sein, die rund um die Uhr zur Verfügung stand.

Am Morgen des 20. September ging aus der Unterkunft laut TMZ ein Notruf wegen einer mutmaßlichen Überdosis ein. Presley wurde schließlich in einem Schlafzimmer aufgefunden. Der Einsatzfunk hält die dramatischen Minuten des Geschehens fest: Um 9:35 Uhr meldeten die Rettungskräfte zunächst einen Herzstillstand, drei Minuten später war von einer möglichen Überdosis die Rede. Um 9:40 Uhr wurde die Dringlichkeitsstufe erhöht. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Sohn von Cindy und Rande nicht mehr gerettet werden: Um 9:45 Uhr wurde er für tot erklärt. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die offizielle Todesursache ist weiterhin nicht bekannt.

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber, März 2024

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