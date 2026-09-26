Taylor Hanson zeigt seine selten gesehene Großfamilie

Taylor Hanson (43) wagt sich mit 43 Jahren aufs Tanzparkett: Der Hanson-Sänger ist in der neuen Staffel von Dancing with the Stars dabei. Gegenüber E! News verriet der Musiker jetzt, dass er bei diesem Abenteuer auf eine ganz besondere Fangemeinde zählen kann – seine sieben Kinder. Zusammen mit seiner Ehefrau Natalie Anne Bryant zieht der Musiker vier Söhne und drei Töchter groß. Die Kinder sind heute zwischen fünf und 23 Jahre alt. Den Anfang machte Ezra, der im Oktober 2002 und damit nur wenige Monate nach der Hochzeit seiner Eltern zur Welt kam. Danach ging es Schlag auf Schlag: Penelope wurde im April 2005 geboren, River folgte im September 2006 und Viggo im Dezember 2008. Wilhelmina kam im Oktober 2012 zur Welt, Indiana im Dezember 2018 und Nesthäkchen Maybellene schließlich im Dezember 2020. Alle sieben wollen ihren Vater lautstark anfeuern und sollen immer wieder im Publikum des Tanzsaals Platz nehmen.

"Meine Kinder sind meine Welt. Sie sind die Besten", schwärmte Taylor von seinem Nachwuchs. "Sie sind diejenigen, die mir sagen, wann ich etwas tun oder lassen sollte, und sie stehen dem hier sehr positiv gegenüber." Und weiter versicherte er: "Sie werden definitiv hin und wieder im Tanzsaal sein." Der Sänger geht also mit Rückendeckung aus den eigenen Reihen in den Wettbewerb. Die meisten der Geschwister halten sich ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Penelope zeigt sich hingegen regelmäßig auf Instagram und TikTok. Wilhelmina wiederum hat ihren Vater schon mehrfach auf roten Teppichen begleitet – zuletzt im Juli 2026 bei der Weltpremiere der Realverfilmung von "Moana".

Taylor und Natalie lernten sich im Jahr 2000 bei einem Hanson-Konzert kennen. Auch seine Brüder und Bandkollegen Zac (40) und Isaac Hanson (45) trafen ihre späteren Ehefrauen bei Auftritten der Gruppe. Taylor und Natalie heirateten bereits zwei Jahre nach dem ersten Treffen – der Musiker war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt. Seine Frau lebt überwiegend abseits des Rampenlichts, gründete mit ihrer Schwägerin Kate aber die Beratungsplattform Modern Moniker zur Namensfindung für Babys. Über das Leben in einer Großfamilie erklärte Taylor gegenüber Today's Parent, seine Kinder seien sehr unterschiedlich, liebten und respektierten einander aber. Der Familienalltag lehre sie, Kompromisse einzugehen.

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Getty Images Taylor Hanson beim iHeartRadio Music Festival 2026 in der T-Mobile Arena in Las Vegas

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Getty Images Taylor Hanson und Wilhelmina Hanson bei der Weltpremiere von Moana im Hollywood Bowl in Los Angeles am 7. Juli 2026

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Eamonn M. McCormack/Getty Images Taylor Hanson, Isaac Hanson and Zac Hanson bei einem Event in London