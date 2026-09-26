"Off Campus"-Star Ella Bright ergattert große Sony-Rolle

Für Ella Bright (19) geht es nach ihrem Durchbruch mit der Prime-Video-Serie Off Campus steil bergauf. Wie Deadline berichtet, übernimmt die Schauspielerin die weibliche Hauptrolle in Sonys Coming-of-Age-Komödie "Narcs". Damit steht Ella erstmals für eine große Rolle in einem Studiofilm vor der Kamera. An ihrer Seite wird Mason Thames (19) zu sehen sein, der insbesondere durch den Horrorfilm "The Black Phone" bekannt wurde. Das Projekt ist zugleich das Regiedebüt von John Phillips, der bislang vor allem als Autor tätig war. Er schrieb unter anderem an Komödien wie "No Hard Feelings", "Good Boys" und "Dirty Grandpa" mit. Weitere Details zur Produktion wurden bisher nicht öffentlich gemacht. Wann und wo gedreht wird und wann "Narcs" in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.

Auch zur Geschichte von "Narcs" hält sich das Studio bisher bedeckt. Die ursprüngliche Fassung des Drehbuchs stammt von Jordan Shipley und Justin Shipley, die zuvor die Comedyserie "Wrecked" erschufen. John Phillips überarbeitete die Vorlage später gemeinsam mit seinem langjährigen Kreativpartner Gene Stupnitsky (49). Gene produziert den Film zudem über seine Firma Big Name Entertainment. Als ausführende Produzenten sind Robert Lamonaca, John und Joseph Micucci an Bord. Ellas Verpflichtung folgt auf einen enormen Erfolg: "Off Campus", die Adaption der Bücher von Elle Kennedy, erreichte in den ersten zwölf Tagen weltweit 36 Millionen Zuschauer. Damit legte sie den drittstärksten Serienstart in der Geschichte von Prime Video hin. Erfolgreicher waren dort zum jeweiligen Start lediglich "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und "Fallout". Das Vertrauen in die Romanverfilmung war offenbar schon früh groß: Eine zweite Staffel war bereits vor der Premiere der ersten angekündigt worden.

Vor "Off Campus" war Ella einem breiten Publikum noch kaum ein Begriff. Wie greifbar ihr plötzlicher Erfolg geworden war, erlebte sie bei einem Screening im brasilianischen São Paulo. Dort verfolgte sie gemeinsam mit ihren Co-Stars die unmittelbaren Reaktionen des Publikums – ein Moment, der die gesamte Gruppe emotional überwältigte. In der Serie verkörpert Ella die Studentin Hannah Wells und spielt dabei an der Seite von Belmont Cameli (28). Ganz am Anfang ihrer Karriere steht die Britin jedoch nicht: Zuvor war sie bereits als junge Kate Middleton in The Crown zu sehen. Außerdem gehörte sie zur Besetzung der historischen Serie "Malory Towers". Neben "Narcs" wartet außerdem schon das nächste Filmprojekt auf sie. In dem Wrestlingdrama "Gable", das auf wahren Begebenheiten beruht, spielt sie an der Seite von Finn Cole (30) und Ben Foster (45).

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Getty Images Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Getty Images Ella Bright beim Amazon Upfront 2026

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Getty Images Cast von Prime Videos "Off Campus"