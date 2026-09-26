Polizei hält Ermittlungen zu Hayden Panettiere weiter offen

Im Fall von Hayden Panettiere (†36) sind längst nicht alle Fragen geklärt. Zwar stehen Todesursache und Todesart der Schauspielerin inzwischen fest, die Arbeit der Behörden ist damit aber nicht beendet. Eine Sprecherin der Polizei von Greenville stellte am Freitag gegenüber Page Six unmissverständlich klar: "Die eigentlichen Ermittlungen sind noch offen." Wie weit die Beamten mit ihrer Arbeit sind und welche Fragen sie derzeit noch beschäftigen, teilte die Behörde allerdings nicht mit. Anlass für diese Klarstellung war ein geschwärzter Einsatzbericht, der dem Portal vorlag.

Im Schriftstück sei es lediglich um den zeitlichen Ablauf des Notrufs gegangen. In dem sogenannten CAD-Bericht ist beim Einsatzstatus tatsächlich der Vermerk "abgeschlossen" zu finden – diese Angabe beziehe sich jedoch ausschließlich auf den konkreten Einsatz beziehungsweise auf den Notruf selbst. Der geschlossene Status sage nur aus, dass der damalige Anruf abgearbeitet wurde und deshalb nicht mehr auf den Bildschirmen der Polizeibehörde von Greenville auftaucht. Dass damit auch die Untersuchung der Todesumstände beendet sei, lasse sich aus der Kennzeichnung ausdrücklich nicht ableiten.

Hayden war am Nachmittag des 16. August 2026 regungslos in einem Airbnb in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden worden. Kurz darauf wurde der Notruf abgesetzt, der in dem nun veröffentlichten Bericht dokumentiert ist. Einblicke in die Situation am Fundort hatte zuvor der Autopsiebericht geliefert. Demnach lagen auf einem Tisch neben Hayden mehrere gepresste Tabletten, die positiv auf Fentanyl getestet wurden. In ihrer Nähe stellten die Ermittler zudem mutmaßliche Utensilien für den Drogenkonsum sicher, unter anderem einen Trinkhalm. In einem Sonnenbrillenetui, das sich in ihrem Koffer befand, wurde außerdem weißes Pulver gefunden.

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Imago Hayden Panettiere, 2020

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Imago Hayden Panettiere in einer Szene aus der NBC-Serie "Heroes", Staffel 1

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