Bianca Censori zeigt ihre neue Frisur mit XXL-Ausschnitt

Bianca Censori (31) hat bei einem Ausflug mit Kanye West (49) mitten in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag wurde das Paar dabei abgelichtet, wie es das Lucas Museum of Narrative Art verließ. Der größte Blickfang war dabei allerdings nicht der Museumsbesuch selbst, sondern der veränderte Look der Designerin: Statt ihrer bisherigen Haarfarbe trägt Bianca nun erdbeerblondes Haar. Nicht nur die Haarfarbe wirkt verändert, sondern auch der Schnitt – lange Stufen fallen Bianca nun ins Gesicht. Das zeigen Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen.

Dazu kombiniert Bianca ein Outfit ganz in Schwarz. Ihr Oberteil, ein durchsichtiges Neckholder-Top mit extrem tiefem Ausschnitt, lässt ihre Brustwarzen erkennen. Komplettiert wird der Auftritt von einer hautengen Leggings, die ebenfalls in Schwarz gehalten ist. Von Kopf bis Fuß setzt die Designerin damit auf einen monochromen Look, der sämtliche Blicke auf sich zieht. Das transparente Oberteil lässt derweil kaum etwas verborgen und rückt damit genauso in den Mittelpunkt wie ihre neue Haarfarbe.

Freizügige, körperbetonte Kleidung ist längst ein wiederkehrendes Merkmal von Biancas Auftritten an der Seite des Rappers. Ob bei Restaurantbesuchen, Modeevents oder spontanen Spaziergängen – die Designerin blieb ihrem auffälligen Stil bislang stets treu. Der gemeinsame Ausflug zeigt Bianca und Kanye zudem einmal mehr als Duo in Los Angeles. Die beiden lernten sich Ende 2020 kennen, 2022 gaben sie sich das Jawort. Seither geht das Ehepaar gemeinsam durch dick und dünn.

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Imago Bianca Censori bei den Grammys 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

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