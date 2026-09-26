Eva Benetatou reflektiert Gründe für Fake-Romanze-Gerüchte

Bei Love Island VIP lief es zwischen Eva Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) von der ersten Minute an auffällig rund – und genau das sorgte bei den Mitkandidaten für Stirnrunzeln. In der Villa kam schnell die Vermutung auf, die beiden Realitystars hätten ihre Romanze bereits vor den Dreharbeiten abgesprochen und würden ihre Gefühle nur vorspielen. Insbesondere ihre Co-Stars Tim Kühnel (29) und Henna Urrehman scheinen überzeugt von der Theorie. Beim RTLZWEI-Wiesntisch spricht Eva im Interview mit Promiflash nun Klartext über diese Gerüchte.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Eva ausführlich, wie es zu den Spekulationen kommen konnte. Zwischen ihr und Jannik habe es von Anfang an gematcht und beide hätten danach "nicht groß nach links und rechts geschaut", fasst sie die Lage zusammen. "Auch wenn wir offen waren, vielleicht noch andere kennenzulernen, waren wir einfach im Einklang. Ich denke, dass das der Grund sein könnte – dass es einfach zu glatt aussah", gibt sie zu bedenken und betont, sie könne dies verstehen. Dennoch stellt Eva klar: "Wir haben uns dort kennengelernt und wussten nicht mal voneinander, dass wir daran teilnehmen."

Bereits zum Auftakt von "Love Island VIP" kamen sich die beiden sehr nahe: Es wurde gekuschelt und es gab Küsschen. Emotional blieb Eva anfangs dennoch vorsichtig und wollte Jannik noch nicht uneingeschränkt vertrauen. In der Villa dauerte es dennoch nicht lange, bis Mitbewohner offen Zweifel an der Echtheit des Kennenlernens äußerten – schließlich seien beide erfahrene Realitystars. Aus der Ruhe bringen lassen will sich Eva davon aber nicht mehr. Mit Gerüchten habe sie längst reichlich Übung, wie sie gegenüber Promiflash deutlich macht: "Ich lebe sieben Jahre damit, dass es irgendwelche extremen Schlagzeilen über mich gibt. Ich glaube, mich schockt da einfach nichts mehr."

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Imago Eva Benetatou beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis