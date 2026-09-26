Hati Suarez äußert sich zu Spekulationen um Alex-Beziehung

Kaum eine Beziehung wird aktuell so heftig diskutiert wie ihre: Hati Suarez und Alexander Molz (31) lassen das Netz rätseln. Ein einziges Instagram-Reel irritiert die User noch mehr: Nachdem Hati ein Video mit Alexander veröffentlicht hatte, begannen die Fans sofort zu rätseln. Die einen lasen daraus ein Liebes-Aus heraus, die anderen warfen dem Paar vor, die gemeinsame Beziehung sei von Anfang an nur gespielt gewesen. Angesichts der hitzigen Diskussionen in den Kommentarspalten meldete sich die TV-Bekanntheit nun in ihrer Story zu Wort. Dort machte Hati deutlich, dass der Clip keinerlei Aufschluss über ihren derzeitigen Beziehungsstatus geben sollte. Gleichzeitig wies sie den Vorwurf zurück, alles zwischen ihr und Alexander sei inszeniert gewesen.

"Dieses Reel bestätigt nicht, ob wir aktuell noch zusammen sind oder nicht. Es soll nur das Gerücht ausräumen, unsere Beziehung sei fake gewesen", erklärte sie und fügte hinzu: "Was zwischen uns ist/war, war echt. Und wie es heute zwischen uns aussieht, entscheiden wir selbst, wann und ob wir es mit euch teilen." Damit stellte die Influencerin klar, dass es sich um zwei unterschiedliche Themen handelt: Den Vorwurf einer Fake-Beziehung wies sie entschieden zurück, zu einer möglichen Trennung äußerte sie sich jedoch weder bestätigend noch dementierend. Wann und ob überhaupt weitere Informationen über den aktuellen Stand ihrer Beziehung öffentlich werden, möchten Hati und Alexander offenbar selbst entscheiden.

Die Beziehung der beiden geriet erneut in den Fokus, weil Gerüchte um eine Trennung in Umlauf gebracht wurden: Laut einem Insider des Berliner Kurier soll es während der Dreharbeiten zum Sommerhaus der Stars vor laufenden Kameras zu einer Trennung gekommen sein. Doch das würde bedeuten, dass die beiden aus der Promi-WG ausziehen müssten. Denn in dem Format dürfen nur Paare antreten. Der Sender ließ die Frage offen und erklärte nur: "Im 'Sommerhaus der Stars' liegen Liebe und Drama bekanntlich nah beieinander. Wie es mit Hati und Alex weitergeht, möchten wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen." Gleichzeitig passte das Bild, das die beiden Monate nach den Drehs abgaben, so gar nicht zu einem klaren Liebes-Aus: Bei einem Event in Köln wirkten sie laut Promiflash vertraut, suchten immer wieder die Nähe und hielten Händchen.

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RTL Hati Suarez und Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"

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