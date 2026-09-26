Tom Cruise schwärmt von Freundschaft mit William und Kate

Tom Cruise (64) hat bei der Londoner Premiere seines neuen Films "Digger" am Mittwochabend einen seltenen Einblick in sein Verhältnis zu Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) gegeben. Der Hollywoodstar traf das royale Paar auf dem roten Teppich wieder und machte keinen Hehl daraus, wie sehr ihn deren Anwesenheit freute. "Sie sind einfach so liebenswerte Menschen und wirklich großartige, fürsorgliche Menschen", schwärmte der Schauspieler laut Mirror über die beiden. Und weiter: "Deshalb ist es wirklich schön, dass sie hier sind, um das mit uns zu teilen. Ich habe so großen Respekt vor ihnen." Mit seinen Worten machte Tom deutlich, dass ihn mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales offenbar mehr verbindet als eine bloße offizielle Bekanntschaft. Besonders ihre persönliche und herzliche Art scheint der Schauspieler zu schätzen. Dass sich das Paar die Zeit nahm, die Premiere gemeinsam mit ihm und dem Filmteam zu besuchen, dürfte für Cruise daher eine besondere Geste gewesen sein.

Neben Tom präsentierten auch Regisseur Alejandro González Iñárritu (63) sowie Riz Ahmed, Sandra Hüller (48), Salma Hayek (60) und Hannah Waddingham (52) die satirische schwarze Komödie in London. Unterstützung bekam der Schauspieler zudem von David Beckham (51), der gemeinsam mit seinen Söhnen Romeo und Cruz zur Premiere erschien. Die beiden Männer sind seit Jahren befreundet: Erst drei Monate zuvor hatte Tom den ehemaligen Fußballprofi begleitet, als dessen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllt wurde. In "Digger" übernimmt Tom Cruise die Rolle des exzentrischen und einflussreichen Öl-Tycoons Digger Rockwell. Nachdem dieser selbst eine Umweltkatastrophe ausgelöst hat, versucht er, deren Folgen zu beseitigen – und sich gleichzeitig als Retter der Menschheit darzustellen. Für die Rolle unterzog sich Cruise einer aufwendigen körperlichen Verwandlung mit einem speziellen Ganzkörperanzug und Prothesen. Der Film kommt am Freitag, den 2. Oktober, in die britischen Kinos und sorgt bereits für viel Kritikerlob sowie erste Oscar-Spekulationen rund um Cruise.

Cruises Verbindung zum britischen Königshaus besteht bereits seit vielen Jahren. Wie Mirror berichtet, pflegte der Schauspieler nicht nur einen engen Kontakt zu William und Kate, sondern stand auch Williams verstorbener Mutter, Prinzessin Diana (†36), nah. Prominenter Besuch begleitete Tom auch kurz vor der Premiere: Wenige Tage zuvor traf er im Arrowhead Stadium in Missouri auf Taylor Swift (36). Gemeinsam verfolgten sie das Spiel der Kansas City Chiefs in der NFL-Saison 2026 und unterhielten sich dabei über Football, Filme und Kunst. Auch über die Sängerin fand er warme Worte: "Sie ist sehr außergewöhnlich. Ich habe ihre gesamte Karriere verfolgt. Ich liebe die beiden und ihre ganze Familie. Es war ein wirklich wunderbarer Auftakt. Es ist wunderschön", sagte er über Taylor, ihren Ehemann Travis Kelce (36) und dessen Angehörige. Privat ist er Vater von drei Kindern und war mit Mimi Rogers (70), Nicole Kidman (59) und Katie Holmes (47) verheiratet.

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Getty Images Bei der Royal Film Performance: PRinzessin Kates, Tom Cruise, Prinz William und Alejandro González Iñárritu in Leicester Square

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" in London

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Getty Images Donna Kelce, Taylor Swift und Tom Cruise im Arrowhead Stadium in Kansas City