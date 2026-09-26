Melissa McCarthy: So hart war der "Gilmore Girls"-Dreh

Melissa McCarthy (56) blickt auf ihre Anfänge im Serienfach zurück – und die waren offenbar deutlich fordernder, als es die heimelige Atmosphäre von Stars Hollow vermuten lässt. In einem neuen Interview mit Variety sprach die Schauspielerin so offen wie selten über ihre Zeit am Set von Gilmore Girls. Die beliebte Serie feierte im Jahr 2000 ihre Premiere und erstreckte sich über insgesamt sieben Staffeln. Melissa McCarthy übernahm darin die Rolle der Köchin Sookie St. James, Lorelais bester Freundin, und spielte an der Seite von Lauren Graham (59) und Alexis Bledel (45). Wenn sie heute auf die Dreharbeiten zurückblickt, fällt ihr Fazit eindeutig aus: "Es war hart! Es war wirklich hart", erklärte sie gegenüber dem Branchenblatt. Besonders anspruchsvoll seien die Skripte gewesen, die teils 93 Seiten umfassten und manchmal erst am Morgen des Drehtages eintrafen. Hinzu kamen Dialoge, bei denen nicht einmal eine verkürzte Wortform verändert werden durfte, sowie Szenen von bis zu zehn Seiten Länge, die in einer einzigen durchgängigen Kameraeinstellung abgedreht wurden, wie Just Jared berichtet.

Weil "Gilmore Girls" ihre erste Serie überhaupt war, hielt Melissa die außergewöhnlichen Bedingungen damals schlicht für den Normalfall. "Also dachte ich: 'Oh, unsere Skripte sind 93 Seiten lang, und man darf nicht einmal eine verkürzte Wortform ändern, selbst wenn man sie erst an diesem Morgen bekommt und es eine zehnseitige Szene in einer Einstellung ist.' Und so war es eben", schilderte sie den strengen Ablauf im Interview mit Variety. So anstrengend die Dreharbeiten auch gewesen seien, für Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino findet die Schauspielerin bis heute lobende Worte. Besonders ihren unverwechselbaren Stil und die einzigartige Welt, die sie für die Serie geschaffen habe, schätzt Melissa. Zugleich vermutet sie, dass Amy als Frau an der Spitze der Produktion damals besonders darum kämpfen musste, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Aus Melissas Sicht hat sich dieser Einsatz gelohnt: "Gilmore Girls" hat die Jahre überdauert.

Im Zentrum von "Gilmore Girls" steht das Mutter-Tochter-Duo Lorelai und Rory Gilmore, dargestellt von Lauren Graham und Alexis Bledel. Als enge Freundin von Lorelai ist Sookie ein fester Bestandteil ihres persönlichen Umfelds im idyllischen Stars Hollow. Auch abseits der Kamera blieben einige Begegnungen den Darstellern im Gedächtnis: Jared Padalecki (44) erinnerte sich etwa an Edward Herrmann (†71), der Rorys Großvater Richard verkörperte, als freundlichen und respektvollen Kollegen. Der erfahrene Schauspieler habe ihm schon als Nachwuchsdarsteller das Gefühl vermittelt, ein echter Teil des Teams zu sein. Nach dem Ende der ursprünglichen Serie schlüpfte Melissa noch einmal in ihre Rolle: 2016 kehrte sie für einen kurzen Gastauftritt in der Netflix-Fortsetzung "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" als Sookie zurück.

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Getty Images Melissa McCarthy im April 2024

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Getty Images Der Cast von "Gilmore Girls"

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Imago Melissa McCarthy bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles.