Nach Kritik an Kim wird es für Candace Owens unangenehm

Eine Hotellobby in Chicago wurde Anfang September zum Schauplatz eines ziemlich unangenehmen Aufeinandertreffens: Candace Owens lief dort vor einem Konzert von Kanye West (49) ausgerechnet Kim Kardashian (45) über den Weg. Zu einem Gespräch kam es allerdings nicht. Stattdessen hätten sich die beiden Frauen lediglich aus der Entfernung wortlos angesehen, erinnerte sich Candace nun in ihrem Podcast. Für Candace war die Situation sichtlich unangenehm, schließlich hatte sie Kim in der Vergangenheit mehrfach öffentlich kritisiert: "Ich dachte: Oh nein, oh mein Gott, sie geht zu diesem Konzert, und ihr wisst ja, dass ich einige Dinge über Kim gesagt habe."

Das gegenseitige Anstarren verglich Candace scherzhaft mit einem viral gegangenen Meme über ein Blickduell. Anders als in der bekannten Vorlage habe es nach ihrer Begegnung jedoch kein großes Feuerwerk gegeben. Zunächst rechnete die Kommentatorin offenbar trotzdem damit, den ganzen Konzertabend gemeinsam mit Kim in derselben Loge verbringen zu müssen. Diese Sorge erwies sich jedoch als unbegründet: Die Unternehmerin hatte gar nicht vor, das Konzert ihres Ex-Mannes zu besuchen. Sie hielt sich lediglich wegen eines Auftritts der gemeinsamen Tochter North in der Stadt auf, der am folgenden Abend stattfinden sollte. Trotz ihrer früheren Aussagen stellte Candace in ihrem Podcast klar, dass sie nichts gegen den Realitystar habe. Zwischen ihnen gebe es "keinen Groll", betonte sie und schickte Kim sowie deren Familie liebe Grüße.

Das letzte persönliche Treffen mit Kim liegt nach Candace' eigener Schilderung schon eine Weile zurück – es fand vor der Trennung von Kanye und Kim statt. Der Rapper kehrte Anfang September für zwei Konzerte in seine Heimatstadt Chicago zurück. Allein am ersten Abend strömten rund 70.000 Fans in das Stadion. Unterstützung bekam er unter anderem von Big Sean (38), 2 Chainz (49), Future und Twista. Beim zweiten Konzert standen unter anderem Chief Keef, Rick Ross, Travis Scott (35) und Young Thug mit auf der Bühne – dazu kam es zur Wiedervereinigung mit Kid Cudi (42). Candace hielt es bei der Stimmung nicht lange in ihrer Loge: Sie wechselte in die Menge und witzelte, sie wäre selbst im achten Schwangerschaftsmonat zum Crowdsurfen bereit gewesen.

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Getty Images Candace Owens am Set ihrer Show "Candace" in Nashville, Mai 2021

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Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

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Imago Kim Kardashian, Juni 2026