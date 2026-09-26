Beyoncés Kinder lehren Oma Tina Knowles mehr Lebensfreude

Tina Knowles (72) hat mit 72 Jahren noch längst nicht ausgelernt – und ihre jüngsten Lehrmeister findet sie in der eigenen Familie. Gegenüber British Vogue verriet die Designerin und Autorin nun, wie sehr ihre Enkel ihre Sicht auf das Leben verändert haben. Dazu gehören unter anderem Beyoncés (45) Kinder Blue Ivy Carter (14) sowie die neunjährigen Zwillinge Rumi (9) und Sir Carter (9). Vor allem deren unbefangene Art habe Tina geholfen, das Leben lockerer zu nehmen. "Kinder sind so unschuldig und so frei, und sie haben mir beigebracht, frei zu sein", erklärte sie.

Diese Leichtigkeit versucht Tina inzwischen auch in ihren eigenen Alltag zu integrieren. So nehme sie sich selbst nicht mehr allzu ernst und könne über vieles lachen. Im Interview bewies sie ihren Humor – mit ihrem Lieblingswitz über ein älteres Ehepaar. Darin bedankt sich der Mann bei seiner Frau dafür, dass sie sich nach ihren Streitigkeiten immer so schnell wieder beruhigt habe. Ihre Erklärung: Sie habe in diesen Momenten stets die Toilette geputzt – mit seiner Zahnbürste. Über die Pointe musste die Geschäftsfrau selbst lauthals lachen. Für ihr Wohlbefinden setzt die 72-Jährige aber auch ganz bewusst auf Selbstfürsorge. Gesichtsbehandlungen, Sport und ausreichend Wasser gehören für sie dazu. Außerdem versuche sie jeden Tag, etwas Gutes für die Welt zu tun.

Wie viel ihr ihre Enkel bedeuten, zeigte Tina erst bei Blue Ivys erstem Besuch der Met Gala. Den großen Auftritt ihrer damals 14-jährigen Enkelin verfolgte sie aus der Ferne – und war dabei so gerührt, dass ihr die Tränen kamen, erzählte sie in der Sendung "Today". Besonders bewegte sie die Erinnerung an Beyoncé, die ebenfalls schon in jungen Jahren auf großen roten Teppichen stand. Neben Blue, Rumi und Sir hat Tina noch einen weiteren Enkel: Solanges Sohn Daniel Julez J. Smith Jr. Beim Angel Ball 2025 bezeichnete sich Tina selbst augenzwinkernd als "wirklich coole Oma" – räumte allerdings ein, dass ihr das nicht immer gelinge.

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Getty Images Beyoncé und Tina Knowles, Dezember 2024

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Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

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Getty Images Bei der Met Gala 2026: Blue Ivy Carter feiert das Motto "Costume Art" im Metropolitan Museum of Art in New York