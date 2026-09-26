Jack Whitehall scherzt über Internatspläne für Tochter Elsie

Jack Whitehall (38) denkt offenbar schon jetzt über eine drastische Lösung für die wilden Jahre seiner Tochter Elsie nach – zumindest im Scherz. Im Gespräch mit Jamie Theakston und Amanda Holden (55) bei Heart FM wurde der Comedian gefragt, welche Eigenschaften die Dreijährige von ihm geerbt habe. Seine Antwort fiel herrlich selbstironisch aus: "Ja, sie ist völlig verrückt, was sie wahrscheinlich von mir geerbt hat. Sie hat also definitiv viel Energie und könnte als ziemlich starke Persönlichkeit beschrieben werden – und ich glaube, das bin ich auch." Als Amanda ihn daraufhin vor schwierigen Phasen bis zum 18. Lebensjahr warnte, hatte der Schauspieler direkt einen Plan parat. Er kündigte augenzwinkernd an, die Dreijährige später auf ein Internat schicken zu wollen, bis sie diese Phase hinter sich habe. "Wenn ich sie mit 18 wieder vom Internat abhole, wird sie sich ja wieder beruhigt haben!", witzelte er.

Rund um das Interview feierte Elsie ihren dritten Geburtstag mit einer Party in einem Indoorspielplatz. Dass mit dem neuen Lebensjahr keineswegs Ruhe einkehrt, mussten Jack und seine Frau Roxy Horner (35) erst lernen. Die beiden waren dem Comedian zufolge nämlich davon ausgegangen, dass es nach den anstrengenden "Terrible Twos", also den Trotzjahren im Alter von zwei, endlich entspannter zugehen würde. Stattdessen wurde ihnen erklärt, dass ihre Tochter nun ein "Threenager" sei und der "Dreijährigen-Terror" beginne – eine Information, auf die ihn vorher niemand vorbereitet habe. Amanda, selbst Mutter von zwei Töchtern, legte sogar noch nach: Kinder benähmen sich bereits mit neun Jahren wie Teenager, beruhigten sich dann zwischenzeitlich wieder und würden mit 13 erneut schwierig. "Und dann hassen sie dich, bis sie 18 sind. Davon habe ich gehört", entgegnete Jack und griff Amandas Schilderung humorvoll als Begründung für seine angeblichen Internatspläne auf. Ganz zufällig ist die Idee übrigens nicht: Jack besuchte als Jugendlicher selbst das private Marlborough College in Wiltshire.

Jack und Model Roxy wurden im September 2023 zum ersten Mal Eltern. Im April 2026 krönten sie ihr Familienglück mit einer Hochzeit auf Euridge Manor in Wiltshire. Für die Zeremonie war ihre Tochter als Blumenmädchen eingeplant, doch die damals Zweijährige hielt sich nicht an den vorgesehenen Ablauf. Elsie lief während der Trauung nach vorne und unterbrach die Zeremonie. Die Bitte ihres Vaters, sich wieder hinzusetzen, lehnte sie kurzerhand ab. Dass Jack trotz seiner jetzigen Internatswitze ein engagierter Vater ist, betonte Roxy bereits früher gegenüber The Standard. Direkt nach ihrem Kaiserschnitt habe er im Krankenhaus das Windelwechseln übernommen. Seine häufigen beruflichen Reisen seien für sie zwar belastend, während seiner Abwesenheit halte die Familie aber täglich per Telefon und FaceTime Kontakt. "Es fühlt sich an, als wäre ich ziemlich oft auf mich allein gestellt, aber wenn er da ist, ist er fantastisch", lobte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von Peacock's "The 'Burbs" in Universal City: Jack Whitehall am 5. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Whitehall bei der Weltpremiere von "Malice" im BFI Southbank in London

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Comedian Jack Whitehall und Model Roxy Horner

Anzeige