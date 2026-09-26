Sie macht Schluss: Jasmin Herren rechnet mit Ballermann ab

Schluss mit Bierzelt und Mallepartys: Jasmin Herren (47) zieht einen Schlussstrich unter ihre Zeit als Ballermanninterpretin und will sich künftig als seriöse Schlagerkünstlerin etablieren. Im Gespräch mit Schlager.de erläuterte die Sängerin, dass sich sowohl sie selbst als auch ihre Anhängerschaft in den letzten Jahren gewandelt hätten: "Meine Fans und ich sind alle reifer geworden." Ihr neues Lied "Herzburnout" markiert diesen Kurswechsel – anstelle von Alkohol und Feierlaune dominieren nun gefühlvolle, erwachsene Klänge. Kein gutes Haar lässt sie dabei an ihrer früheren Branche: "Die Branche hat sich sehr verändert und mir gefällt das nicht mehr so, was da mittlerweile abgeht. Was da auch für Leute auftreten – das hat für mich nichts mehr mit Musik zu tun. Das ist nur noch laut und übertrieben."

Komplett den Rücken kehren möchte Jasmin dem Ballermann aber nicht – privat feiert sie dort weiterhin gelegentlich mit. Als Bühnenkünstlerin sieht sie diese Phase jedoch als beendet an: "Durch meine Erfahrung weiß ich: Das erübrigt sich irgendwann eh von selbst. Ich bin damit fertig", so ihre Aussage gegenüber Schlager.de. Ruhiger und gelassener als früher beschreibt sie sich selbst heute. Zwei TV-Wünsche stehen für die kommende Karrierephase ganz oben auf ihrer Liste: ein Gastspiel im "ZDF-Fernsehgarten" bei Moderatorin Andrea Kiewel (61), für das sie sogar ihr halbes Dorf mobilisieren würde, sowie ein Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show", den sie als eine Art "Ritterschlag" betrachtet – schließlich seien schon zahlreiche Kollegen dort aufgetreten.

Ihr musikalischer Neustart kommt nicht von ungefähr: 2025 sprach die Realitybekanntheit bei "Villa der Versuchung" öffentlich über Schulden in Höhe von 400.000 Euro. Unterstützung beim Insolvenzverfahren bekam sie damals von Ronald Schill (67). Nach ihrem Sieg in der Show äußerte sich Jasmin sowohl zu ihrer finanziellen Situation als auch zu neuen Projekten zuversichtlich. Abseits der Bühne arbeitet Jasmin tagtäglich in ihrem eigenen Kosmetikstudio. Seit rund vier Jahren ist sie zudem in einer Beziehung mit Partner Philipp – Details dazu behält sie inzwischen lieber für sich: "Uns geht es gut, aber ich rede nicht mehr so gern in der Öffentlichkeit über mein Privatleben. Das habe ich auch gelernt. Wir genießen unser gemeinsames Leben, jeder hat seine Karriere und das soll bitte so bleiben", so Jasmin.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Jasmin Herren zu Gast bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty im JW Marriott Berlin, 23.01.2026

Anzeige Anzeige

Joyn Jasmin Herren und die "Villa der Versuchung"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren und Philipp Bender im April 2025

Anzeige