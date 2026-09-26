"Once Upon a Time in Hollywood"-Fortsetzung mit Brad Pitt

Brad Pitt (62) schlüpft noch in diesem Jahr erneut in die Rolle des Stuntmans Cliff Booth. Die Fortsetzung zu "Once Upon a Time in Hollywood" trägt den Titel "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" und soll laut Hollywood Life am 25. November 2026 in den Kinos starten. Hinter der Kamera gibt es allerdings eine gravierende Veränderung: Anders als beim Original aus dem Jahr 2019 führt diesmal nicht Quentin Tarantino (63) Regie, sondern David Fincher (64). Auch vor der Kamera fällt offenbar ein bekanntes Gesicht weg. Leonardo DiCaprio (51) scheint seine Rolle als Schauspieler Rick Dalton nicht erneut zu übernehmen. Stattdessen rückt Brads Figur ins Zentrum der neuen Geschichte. Was Cliff bei seiner Rückkehr genau erlebt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Eine offizielle Inhaltsangabe wurde bislang noch nicht veröffentlicht.

Wer den Film im Kino verpasst, bekommt kurz darauf eine zweite Chance: Nach einer nur zweiwöchigen Spielzeit auf der großen Leinwand soll "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" ab dem 23. Dezember 2026 bei Netflix abrufbar sein. Auch das neue Ensemble kann sich sehen lassen. Laut Variety gehören unter anderem Scott Caan (50), Elizabeth Debicki (36), Yahya Abdul-Mateen (40), Carla Gugino, Holt McCallany, JB Tadena und Corey Fogelmanis zur Besetzung. Welche Rollen die Darsteller übernehmen, wird bislang streng unter Verschluss gehalten. Einen ersten kleinen Vorgeschmack auf den Film gab es bereits im Februar 2026, als ein Teaser während des Super Bowls über die Bildschirme flimmerte. Der komplette Trailer wurde im September veröffentlicht.

Im Original war Cliff der loyale Freund und Stuntdouble des Schauspielers Rick Dalton. Rick kämpfte nach dem Aus seiner erfolgreichen Westernserie "Bounty Law" um den Fortbestand seiner Karriere. Die enge Verbindung der beiden Männer bildete einen wichtigen Teil von "Once Upon a Time in Hollywood". Gemeinsam bewegten sie sich durch das Los Angeles des Jahres 1969. Cliff wurde dabei mit seinem zweifelhaften Ruf und der berüchtigten Manson Family konfrontiert. Brad und Leonardo standen in dem Film von 2019 mit einem großen Ensemble vor der Kamera – neben ihnen waren unter anderem Margot Robbie (36), Al Pacino (86), Dakota Fanning (32), Austin Butler (35) und Sydney Sweeney (29) zu sehen. Während Brads Rückkehr feststeht, ist Leonardo nach den bisher bekannten Informationen nicht wieder als Rick dabei. Brad, der gerade zugab, bei den Dreharbeiten zu seinem Film "Heart of the Beast" am Limit gewesen zu sein, muss die Geschichte als Stuntman Cliff also künftig allein tragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der Europa-Premiere von "F1: The Movie" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Brad Pitt und Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Berlin am 1.08.2019

Anzeige