Jon Watts soll Regie bei neuer "Star Wars"-Trilogie führen

Jon Watts (45) könnte nun bald in eine weit, weit entfernte Galaxis zurückkehren und den Auftakt einer neuen Star Wars-Trilogie inszenieren. Wie The Hollywood Reporter jetzt berichtet, ist der Regisseur der Spider-Man-Filme mit Tom Holland (30) für den ersten Teil vorgesehen. Das Drehbuch stammt von Simon Kinberg (53), der laut Deadline bereits seit Ende 2024 an dem Projekt arbeitet. Die Geschichte soll die Skywalker-Saga nach Episode IX fortsetzen und damit den nächsten Abschnitt der berühmten Filmreihe einläuten. Offiziell unter Dach und Fach ist das Projekt allerdings noch nicht: Der Film befindet sich weiterhin in der Entwicklung und hat von Disney bislang kein grünes Licht erhalten.

Für Jon Watts wäre es nicht der erste Ausflug ins "Star Wars"-Universum. Für die 2024 veröffentlichte Disney+-Serie "Skeleton Crew" mit Jude Law (53) war der Filmemacher an der Entwicklung und den Drehbüchern beteiligt. Außerdem führte er bei zwei Episoden selbst Regie, wie The Hollywood Reporter berichtet. Mit der möglichen neuen Trilogie würde Lucasfilm damit auf einen Regisseur setzen, der sowohl im "Star Wars"-Universum als auch mit großen Hollywoodproduktionen bereits Erfahrung gesammelt hat. Zudem könnte ein bekanntes Gesicht zurückkehren: Daisy Ridley (34) soll laut Deadline erneut als Jedi Rey Skywalker dabei sein. Weitere Details zur Handlung sind bislang allerdings nicht bekannt.

Bevor der mögliche Trilogieauftakt in die Kinos kommt, steht jedoch ein anderes Projekt aus dem beliebten Franchise an: Shawn Levy (58) arbeitet derzeit an "Star Wars: Starfighter" mit Ryan Gosling (45) in der Hauptrolle. Der Film spielt nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", soll allerdings nicht an die bisherigen Hauptfiguren anknüpfen. Ryan beschrieb seine Figur gegenüber The Hollywood Reporter als "einen Typen von der falschen Seite der Galaxis". Der Kinostart ist für Mai 2027 geplant und soll passend zum 50. Jubiläum von "Star Wars" erfolgen. Für die Fans gibt es also auch in Zukunft noch jede Menge neue Abenteuer aus einer weit, weit entfernten Galaxis.

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ActionPress Daisy Ridley als Rey in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

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Getty Images Jon Watts, Regisseur

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Getty Images Ryan Gosling auf der Bühne beim Disney Entertainment Showcase auf der D23 in Anaheim, 14. August 2026