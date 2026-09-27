Flirten: Das ist Sylvie Meis' Dating-No-Go bei Männern

Beim Flirten hat Sylvie Meis (48) offenbar wenig Geduld mit zurückhaltenden Verehrern. Die Moderatorin verriet gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, was sie bei Männern besonders stört: Zögerlichkeit – und dass eindeutige Signale häufig einfach nicht ankommen. Von langwierigen Ratespielen hält sie wenig. "Gefühlt brauchen sie eine Stunde lang 30 klare Signale, bis sie verstehen, dass eine Frau an ihnen interessiert ist", erklärte sie. Ständig Blicke zuzuwerfen oder subtile Hinweise zu verteilen, kommt für sie deshalb nicht infrage. Ihre Konsequenz ist entsprechend eindeutig: Wenn ihr ein Mann gefällt, wartet sie nicht darauf, dass er den ersten Schritt macht – sondern spricht ihn einfach selbst an.

Wie umständlich ein Flirt aus ihrer Sicht ablaufen kann, schilderte Sylvie ebenfalls sehr anschaulich. "Man muss sich durch die Haare fahren, drei Sekunden länger hinschauen, wieder wegschauen und ein bisschen kichern – und erst dann versteht ein Mann, dass er sie ansprechen darf", berichtete sie. Diese indirekte Art der Annäherung kommt für die TV-Bekanntheit nicht infrage. "Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist mir viel zu langweilig", betonte sie und fügte hinzu, ihre "Zeit ist zu kostbar". Ihre neue Direktheit ist ein deutlicher Kurswechsel. Noch vor rund fünf Monaten hatte Sylvie gegenüber Bild erklärt, keine Männer mehr ansprechen und auch keine Dates mehr initiieren zu wollen – damals sollte ein potenzieller Partner den ersten Schritt machen.

Mit Flirts, Dates und Gefühlen beschäftigt sich Sylvie derzeit allerdings auch beruflich: Sie moderiert die neue Staffel von Love Island VIP. Die Datingshow läuft mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen bereits sieben Tage vorher verfügbar. Zu den Kandidaten gehören unter anderem Ex-"Bachelor" Martin Braun und Dschungelcamp-Star Eva Benetatou (34). Dass sie als Single ausgerechnet eine Kuppelshow moderiert, nimmt Sylvie mit Humor. "Ich gehe da rein als Expertin der Liebe, aber ich bin gleichzeitig immer noch Single – das ist natürlich auch ein bisschen witzig", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. An ihrer Kompetenz in Liebesfragen zweifelt sie deshalb allerdings nicht: "Trotzdem habe ich eine Menge Ahnung von der Liebe." Erfahrung hat die Moderatorin tatsächlich. Von 2005 bis 2013 war sie mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (43) verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello, 2023 machte das Paar seine Trennung öffentlich.

Anzeige Anzeige

Imago Sylvie Meis bei der ARD Blue Hour während der 76. Berlinale in Berlin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis und Niclas Castello, Ex-Ehepaar