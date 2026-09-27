Dieser Bollywood-Actionhit erobert Netflix im Doppelpack

Fans von Bollywood und Action kommen bei Netflix ab sofort gleich doppelt auf ihre Kosten: Mit "Don – Das Spiel beginnt" aus dem Jahr 2006 und der Fortsetzung "Don – The King is Back" von 2011 sind jetzt gleich zwei Filme mit Shah Rukh Khan (60) im Streaming-Abo verfügbar. Zusammen sorgen die beiden Thriller für rund 320 Minuten Spannung, spektakuläre Stunts und rasante Verfolgungsjagden. Im ersten Teil ist der Schauspieler in einer Doppelrolle zu sehen – als Unterweltboss Don und dessen Doppelgänger Vijay. Im zweiten Film wird die Geschichte schließlich nach Deutschland verlegt: In Berlin plant Don gemeinsam mit früheren Weggefährten einen Coup gegen die Deutsche Zentralbank. Für einen besonderen Höhepunkt sorgte dabei eine Szene, in der sich Shah Rukh vom Dach des Park Inn Hotels am Alexanderplatz aus rund 110 Metern Höhe stürzte.

In "Don – Das Spiel beginnt" hat der indische Geheimdienst ein internationales Drogensyndikat im Visier. Da der ehrliche Straßensänger Vijay dem skrupellosen Bandenchef Don zum Verwechseln ähnlich sieht, wird er als Lockvogel eingesetzt – und gerät dadurch zwischen die Fronten. Der rund 180 Minuten lange Film ist eine moderne Neuauflage des gleichnamigen Klassikers von 1978 mit Amitabh Bachchan (83). Regisseur Farhan Akhtar setzt dabei auf schnelle Schnitte, CGI-Effekte, Explosionen und spektakuläre Verfolgungsjagden. Die etwa 150 Minuten lange Fortsetzung wurde größtenteils in Berlin gedreht und zeigt unter anderem den Alexanderplatz sowie das Brandenburger Tor. Neben dem spektakulären Sprung vom Park Inn gehören auch aufwendig choreografierte Kampfszenen zu den wichtigsten Actionelementen des zweiten Teils.

Für Shah Rukh, der heute 60 Jahre alt ist, markierte der erste "Don"-Film einen wichtigen Wandel seines Images. In den ersten beiden Jahrzehnten seiner Karriere war der Schauspieler vor allem für romantische Bollywoodproduktionen bekannt. 2006 zeigte er als distanzierter und narzisstischer Antiheld jedoch, dass er auch im Actiongenre überzeugen kann. Der Erfolg des Films in Indien ebnete schließlich fünf Jahre später den Weg für "Don – The King is Back". Abseits der Kamera führt der Bollywoodstar ein Familienleben: Shah Rukh ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

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Getty Images Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan und Hrithik Roshan

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Getty Images Amitabh Bachchan und Shah Rukh Khan

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Getty Images Shah Rukh Khan seine Frau Gauri und Tochter Suhana in Mumbai, März 2026