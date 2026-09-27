Haakon verliert nach der Thronbesteigung Schirmherrschaften

Nur wenige Wochen nach seiner Thronbesteigung muss König Haakon VIII. (53) seine royalen Aufgaben neu sortieren. Wie der norwegische Hof in einer Pressemitteilung verkündet, endeten mit dem Tod von König Harald V. (†89) am 28. August automatisch sämtliche Schirmherrschaften, die an die bisherigen Mitglieder des Königshauses gebunden waren. Betroffen davon sind auch die Ämter, die Haakon selbst bis dahin innehatte – und das, obwohl er unmittelbar nach dem Tod seines Vaters dessen Nachfolge als König von Norwegen antrat. Im Anschluss legte er vor dem Storting in Oslo zudem seinen Eid ab.

Die Schirmherrschaften sind damit aber nicht dauerhaft verloren: Der Hof kündigte nun ein neues Vergabeverfahren an. In dessen Rahmen sollen die Rollen von Haakon und Königin Mette-Marit (53) sowie die weiteren königlichen Schirmherrschaften neu verteilt werden. Bewerben können sich dabei nicht nur Organisationen, sondern auch einzelne Veranstaltungen. Dazu zählen etwa Festivals, Ausstellungen und Konferenzen. Vergeben wird eine königliche Schirmherrschaft in der Regel für einen Zeitraum von fünf Jahren. Wer danach weiterhin unter königlichem Schutz stehen möchte, muss einen neuen Antrag stellen.

In seiner Mitteilung richtete der Hof zudem Dankesworte an all jene Organisationen und Institutionen, deren Schirmherrschaft mit dem Tod des Monarchen endete. Man bedanke sich für die wichtige Arbeit, die sie für Norwegen leisten, und hoffe auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft. Die ersten Wochen auf dem Thron sind für Haakon von mehreren persönlichen Belastungen geprägt. Nur zwei Tage nach dem Abschied von seinem Vater starb auch seine Tante Prinzessin Astrid (†94). Hinzu kommt die angeschlagene Gesundheit seiner Ehefrau Mette-Marit.

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Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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