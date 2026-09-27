Geheime Schwangerschaft: Mabel ist erstmals Mama geworden

Mabel ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Sängerin teilt die freudige Nachricht am Sonntagnachmittag auf Instagram und verrät dort, dass sie und ihr Ehemann Preye Crooks ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Besonders überraschend: Von der Schwangerschaft hatte die Britin bis zu diesem Zeitpunkt kein Wort verloren. Weder auf Social Media noch bei öffentlichen Auftritten hatte sie ihre Kugel gezeigt – die vergangenen Monate hielt sie komplett unter Verschluss. Nun holt die Musikerin das Versäumte in einem einzigen Schwung nach: Mit einer ausführlichen Videomontage nimmt sie ihre Fans mit auf die Reise der vergangenen Monate.

In den Aufnahmen ist nicht nur ihr stetig wachsender Babybauch zu sehen, auch Eindrücke aus dem Kreißsaal fanden ihren Weg in den Zusammenschnitt. Weitere Sequenzen des Videos zeigen eine liebevoll dekorierte Babyparty sowie die Anfertigung eines Gipsabdrucks von Mabels Bauch, der als Erinnerungsstück dienen soll. Dazu gibt es erste Einblicke in den Alltag mit dem Neugeborenen. Wie das Kind heißt, behält die frischgebackene Mutter bislang für sich. Auch das Geschlecht bestätigt Mabel nicht ausdrücklich – lediglich eine rosafarbene Decke in einem der Clips deutet darauf hin, dass das Paar eine Tochter bekommen haben könnte.

Auch Preye meldet sich zu Wort: Der Ehemann der Sängerin teilt das Video in seiner Instagram-Story und bezeichnet seine Frau und das Baby darin als "Superheldinnen". Mabel und Preye, der ebenfalls in der Musikbranche tätig ist, hatten rund ein Jahr vor der Geburt ihres ersten Kindes geheiratet. Dass die Sängerin ihr Privatleben inzwischen so konsequent schützt, kommt nicht von ungefähr. In der Vergangenheit hatte sie offen über belastende Phasen ihrer Karriere gesprochen. Seit ihrem Durchbruch mit dem Song "Finders Keepers" im Jahr 2017 habe sie mit dem Druck und den Schattenseiten der Musikindustrie zu kämpfen gehabt.

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Getty Images Mabel bei den MTV EMAs 2024 in Manchester

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Instagram / mabel Mabel zeigt ihren Babybauch

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Instagram / mabel Mabel und ihr Partner Preye Crooks

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