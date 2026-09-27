"Riverdale"-Star Lili Reinhart rechnet mit Netztrollen ab

Lili Reinhart (30) hat genug von hämischen Kommentaren und wilden Spekulationen im Netz. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Betty Cooper in der beliebten Teenieserie Riverdale bekannt wurde, spricht in einem aktuellen Interview mit The Hollywood Reporter offen über den Umgang mit ihrer Person im Internet. Berühmtheit mache sie keineswegs unempfindlich, stellte sie klar – hinter dem Starimage stecke nach wie vor ein realer Mensch, der die Beiträge lesen könne und verletzliche Gefühle habe. "Wie zum Teufel soll man reagieren, wenn Menschen online über einen reden? Es ist seltsam. Es wird immer seltsam bleiben", echauffiert sie sich.

Lili erklärt: "Ich kenne keinen einzigen berühmten Menschen, der daran gewöhnt ist, von Millionen Menschen diskutiert zu werden." Für die Darstellerin gehört das öffentliche Zerlegen der eigenen Person also selbst nach Jahren im Rampenlicht nicht zur Normalität. Besonders befremdlich findet die Ex von Cole Sprouse (34), dass sie Gespräche über sich selbst unmittelbar mitlesen kann – und dass die Verfasser ihre Zeilen ganz bewusst öffentlich abschicken. "Ich glaube, es ist grundsätzlich bizarr, dabei zuzusehen, wie Menschen direkt vor deinen Augen ein Gespräch über dich führen, und zu wissen, dass sie etwas auf ihren Tastaturen eingetippt und auf Senden geklickt haben", schilderte sie. Ihr Appell an Netztrolle: Auch Prominente seien eigenständige Personen und keine abstrakten Figuren, an denen solche Aussagen einfach abprallten.

Von 2017 bis 2023 stand Lili für "Riverdale" als Betty Cooper vor der Kamera. Nach dem Serienende wollte sie sich schauspielerisch weiterentwickeln und widmete sich zunächst Independentfilmen und kleineren Fernsehprojekten. Aktuell ist sie in der Romanverfilmung "The Love Hypothesis" an der Seite von Tom Bateman (37) zu sehen. Die romantische Komödie läuft seit dem 23. September 2026 weltweit bei Prime Video und feiert große Erfolge. An dem Projekt reizte die 30-Jährige nach eigener Aussage auch die bereits bestehende Fangemeinde der gleichnamigen Buchvorlage von Ali Hazelwood. Eine so große Community bedeutet allerdings auch: erneut jede Menge öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Person.

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Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

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Getty Images Lili Reinhart, GLAAD Media Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Imago Tom Bateman und Lili Reinhart bei der Premiere von "The Love Hypothesis" an der Columbia University in New York

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