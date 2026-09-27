Nach Eric Danes Tod kämpft Rebecca Gayheart für ihre Töchter

Sieben Monate nach dem Tod von Eric Dane (†53) gibt Rebecca Gayheart (55) einen offenen Einblick in das Leben ihrer kleinen Familie. Der Schauspieler, der zuletzt unter anderem in Euphoria zu sehen war, starb im Februar 2026 infolge seiner ALS-Erkrankung. Zurück blieben Rebecca und die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Gegenüber People spricht die Schauspielerin nun darüber, wie die drei mit dem Verlust umgehen. "Wissen Sie, wir halten uns über Wasser. Ich denke, es ist definitiv eine herausfordernde Zeit, aber wir tun unser Bestes", erklärt sie.

Neben der Trauer steht für die Mädchen zudem ein neuer Lebensabschnitt an. "Die Mädchen sind beide auf der Highschool – was unter allen Umständen eine große Umstellung ist –, also bleibe ich meinen Kindern einfach ganz nah", schildert Rebecca weiter. Die Nähe zu Billie und Georgia hat für sie in dieser Phase also oberste Priorität. Kraft schöpft die Witwe vor allem aus ihrem engsten Umfeld. "Freunde. Meine Kinder. Mit meinen Kindern unter einem Dach zu sein, sie neben mir und in Sicherheit zu wissen, sorgt immer dafür, dass ich mich besser fühle", beschreibt sie. Auch Gespräche mit Vertrauten würden ihr beim Verarbeiten der Geschehnisse helfen.

Eine weitere Rolle spielt ihre Rückkehr auf die Bühne. Nach mehreren Jahren als Vollzeitmutter übernahm Rebecca kürzlich im Musical "Jawbreaker" am Hudson Backstage Theatre in Los Angeles die Rolle der Schuldirektorin Sherwood. Die Aufführungen liefen vom 4. bis 20. September 2026. Ihren Töchtern wollte sie damit zeigen, dass Frauen wieder arbeiten gehen und sich beängstigenden Herausforderungen stellen können – auch dann, wenn das Leben schwer ist. Als Sängerin sieht sich Rebecca eigenen Angaben zufolge nicht, gerade deshalb reizte sie der Schritt aus der Komfortzone.

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Getty Images Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern Georgia Dane und Bille Dane bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

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