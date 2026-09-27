Neuer Luxusflitzer: Robert Geiss kauft sein teuerstes Auto

Robert Geiss (62) hat sich einen neuen Traum auf vier Rädern erfüllt – und selbst in seiner ohnehin beeindruckenden Garage sorgt der Neuzugang für Aufsehen. Gemeinsam mit seiner Frau Carmen Geiss (61) präsentierte der Realitystar jetzt seinen brandneuen Ferrari Purosangue auf Instagram. Damit wächst die Autosammlung des Unternehmers auf insgesamt 17 Fahrzeuge, wobei nicht alle Modelle öffentlich bekannt sind. Der neue Ferrari setzt dabei einen besonderen Maßstab: Der Wagen bringt stolze 725 PS auf die Straße, das Serienmodell soll mindestens 620.000 Euro kosten. Damit ist laut raptastisch.de kein anderes Fahrzeug in Roberts Fuhrpark so teuer wie der neue Luxusflitzer. Für den Unternehmer, der seine Begeisterung für schnelle Autos nie verheimlicht hat, steht der Purosangue somit an der Spitze seiner persönlichen Preisliste.

Lange Zeit hatte ein anderes Modell den ersten Platz inne: Roberts Ferrari F12 Berlinetta galt bislang als teuerstes Auto seiner Sammlung. Je nach Ausstattung und weiteren Faktoren soll der Wert des Sportwagens zwischen 400.000 und 600.000 Euro liegen. Ebenfalls zur gehobenen Preisklasse gehört ein Rolls-Royce Ghost, der ab rund 320.000 Euro erhältlich ist. Doch damit ist die Liste längst nicht vollständig. In der Garage des Realitystars stehen unter anderem auch ein Mercedes G500 Brabus, ein Bentley Continental GTC, ein Audi R8, ein Lamborghini Urus und ein Maserati Gran Cabrio. Nicht jedes Fahrzeug blieb allerdings dauerhaft in Roberts Besitz: Vor rund zwei Jahren brannte sein Porsche GT3 aus bislang ungeklärten Gründen aus.

Robert lebt gemeinsam mit Carmen und den beiden Töchtern Davina Geiss (23) und Shania Geiss (22) in Monaco. Von dort aus ist die Familie regelmäßig rund um den Globus unterwegs und lässt die Öffentlichkeit an ihrem aufwendigen Lebensstil teilhaben. Finanziell möglich macht diesen Luxus seine Karriere als Unternehmer. Im Laufe der Jahre schloss er mehrere Millionengeschäfte ab, sein heutiges Jahreseinkommen soll sich laut raptastisch.de auf bis zu zehn Millionen Euro belaufen. Mit dem Ferrari Purosangue steht nun das bislang teuerste Fahrzeug in einer Sammlung, die Robert über viele Jahre hinweg aufgebaut hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Robert Geiss neben seinem neuen Ferrari Purosangue, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Roberts neuer Ferrari Purosangue von innen

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023