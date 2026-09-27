Presley Gerbers Ex Cameron Rorrison nimmt bewegend Abschied

Etwa eine Woche nach dem Tod von Presley Gerber (†27) meldet sich seine Ex-Partnerin Cameron Rorrison mit bewegenden Worten. Das Model war am 20. September 2026 im Alter von 27 Jahren in einer Einrichtung für betreutes nüchternes Wohnen in Santa Monica verstorben. Cameron war von 2018 bis 2020 mit Presley zusammen. In ihrem Beitrag gibt sie zu, lange nach den passenden Worten für ihren Verlust gesucht zu haben. In ihrer Würdigung erinnert sie sich vor allem an sein offenes Herz, sein Mitgefühl und sein besonderes Verständnis für andere Menschen. "Eines der erstaunlichsten Dinge an ihm war seine Menschlichkeit und seine einzigartige Art, jedem Menschen, ganz gleich wem, das Gefühl zu geben, genauso großartig und wichtig zu sein wie jeder andere", schreibt sie auf Instagram. Zudem heißt es in dem Beitrag: "Eine unglaublich schöne Eigenschaft, die ich seitdem bei keinem anderen Menschen so ehrlich und rein erlebt habe."

Rückblickend bezeichnet Cameron ihren Ex als einen "Engel in diesem Leben". Ihren Abschied beendet sie mit einer direkten Botschaft an den Verstorbenen: "Ich hoffe, du kannst dort oben die überwältigende Liebe spüren, Pres." Cameron ist nicht die einzige frühere Partnerin, die öffentlich trauert. Auch Charlotte D'Alessio (28), die ebenfalls einmal an Presleys Seite stand, äußerte sich nach der Todesnachricht im Netz. In ihrem Tribut machte sie aus ihren Gefühlen keinen Hehl: Sie sei sehr wütend, schrieb sie, und betonte, dass Presley mehr Zeit verdient gehabt hätte. Neben Cameron und Charlotte nahm auch Presleys Ex-Freundin Lexi Wood öffentlich Abschied.

Wenige Tage nach seinem Tod teilte sie gemeinsame Erinnerungsfotos und schrieb über die Freundschaft, die für sie trotz der verschiedenen Phasen ihrer Beziehung immer im Mittelpunkt gestanden habe. Sie bezeichnete ihren Ex als freundlichen, offenen, liebevollen und aufmerksamen Menschen. Zugleich hob Lexi hervor, wie widerstandsfähig er gewesen sei – und dass er trotz eigener Schwierigkeiten immer wieder anderen habe helfen wollen. Wie es genau zu Presleys Tod kam, ist bislang nicht geklärt. Die Polizei untersucht den Fall nach wie vor. Die Todesursache von Kaia Gerbers (25) Bruder könnte eine Überdosis sein. Eine offizielle Bestätigung durch die zuständigen Behörden steht allerdings noch aus.

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Getty Images Presley Gerber

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Instagram / cameronrorrison Cameron Rorrison , Ex-Freundin von Model Presley Gerber

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Instagram /charlottedalessio Charlotte D'Alessio und Presley Gerber