Kaia Gerbers Familie sorgt sich nach Presleys Tod um sie

Der Tod von Presley Gerber (†27) am 20. September 2026 hat seine Familie in tiefe Trauer gestürzt – besonders groß ist nun die Sorge um seine Schwester Kaia Gerber (25). Seit dem Verlust ihres älteren Bruders soll sich das Model zurückziehen und viel Zeit zu Hause im Kreis ihrer Familie und enger Freunde verbringen. Ein Familieninsider schilderte gegenüber der Daily Mail, wie sehr der Schicksalsschlag das 25-jährige Model belastet: "Kaia ist sehr traurig; es fällt ihr schwer zu glauben, dass ihr Bruder für immer fort ist. Sie hat es noch nicht richtig realisiert, es ist verständlicherweise sehr viel zu verarbeiten." Auch ihre Angehörigen sollen die Situation genau beobachten. "Alle in der Familie machen sich Sorgen um Kaia. Sie fürchten, dass sie damit nicht umgehen kann, aber sie hat ein gutes Netzwerk um sich herum", berichtete die Quelle weiter. Zahlreiche berufliche Verpflichtungen habe die Laufstegschönheit deshalb bereits auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dabei hatte die 25-Jährige vor dem Todesfall noch einen dicht gefüllten Terminkalender. "Kaia hatte einen vollen Terminkalender und hat vieles Berufliche verschoben, um damit umzugehen. Alle hatten Verständnis. Ich weiß nicht, wann sie wieder arbeiten wird", erklärte der Insider gegenüber dem Portal. Wann sie ihre Tätigkeit als Model und Schauspielerin wieder aufnehmen wird, ist damit derzeit offen. Unterstützung erhält sie den Angaben zufolge von ihren Eltern Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64), ihrem Partner Lewis sowie langjährigen Freunden aus Malibu. Auch prominente Weggefährten sollen bereits ihre Anteilnahme bekundet haben: Kendall Jenner (30) habe sich bei ihr gemeldet, Kris Jenner (70) habe Blumen geschickt. Ihre "Palm Royale"-Kollegin und langjährige Familienfreundin Laura Dern (59) soll ebenfalls einen Strauß zu Kaias Zuhause gebracht haben. Presley war im Alter von 27 Jahren rund zwölf Stunden nach seiner Aufnahme in der Rehaeinrichtung Resolutions Living in Santa Monica leblos aufgefunden worden.

Die Polizei untersucht eine mutmaßliche Überdosis, Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die offizielle Todesursache steht noch aus, da die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung abgewartet werden. Kaia und Presley galten als besonders eng miteinander verbunden. Öffentlich hat sie sich bislang nicht zu seinem Tod geäußert. Bereits in ihrer Jugend sollen Cindy und Rande versucht haben, ihre Tochter vor ähnlichen Problemen zu schützen, mit denen ihr Sohn zu kämpfen hatte. Während Presley bereits mit 15 Jahren für seine Modelkarriere nach New York und Europa ging, durfte Kaia erst mit 16 Jahren und nach drei abgeschlossenen Highschooljahren hauptberuflich vor der Kamera stehen. Laut dem Familieninsider habe das Model selbst nie Drogen genommen. Dass Menschen aus ihrem engen Umfeld damit in Berührung kommen, belaste sie jedoch sehr – durch den Tod ihres Bruders habe sich dieses Gefühl zusätzlich verstärkt.

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DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber und Presley Gerber

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Getty Images Bei der Marc Jacobs Redux Grunge Celebration: Kaia Gerber und Presley Gerber in New York City

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