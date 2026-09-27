Mit diesen Promi-Damen genießt Heidi Klum ihre Mädelsabende

Heidi Klum (53) ist für ihren Beruf ständig auf der ganzen Welt unterwegs. Doch wer steht ihr abseits des Rampenlichts besonders nah? Bei ihrem Besuch im Stuttgarter Kaufhaus Breuninger sprach das Model mit GALA über ihren privaten Freundeskreis und verriet, mit welchen Freundinnen sie am liebsten Zeit verbringt. Eine davon ist Sofia Vergara (54). "Sofia Vergara gehört zu meinen guten Freundinnen, mit ihr gehe ich gern mal essen oder wir treffen uns bei einem von uns zu Hause", erzählte Heidi. Wenn sie bei der Schauspielerin zu Gast ist, darf offenbar auch gutes Essen nicht fehlen: "Wenn ich bei ihr bin, dann bereitet sie oft leckere Empanadas zu." Ebenfalls seit vielen Jahren an Heidis Seite ist Mel B. (51) Die Spice Girls-Sängerin war sogar schon bei ihr zu Gast und übernachtete bei ihr. "Die kenne ich auch schon seit Ewigkeiten, sie hat auch schon bei mir übernachtet, das sind dann unsere Pyjama-Partys", berichtete die Moderatorin.

Auch Desiree Gruber gehört zu Heidis langjährigen Freundinnen. Die beiden schaffen es trotz ihrer räumlichen Distanz immer wieder, Zeit füreinander zu finden. "Wenn sie in Los Angeles ist oder ich in New York bin, dann treffen wir uns", schilderte Heidi. Dass zwischen den Treffen mitunter mehr Zeit vergeht, scheint ihrer Freundschaft nichts anzuhaben: "Das Schöne ist, dass wir dann immer genau da anknüpfen können, wo wir beim letzten Treffen aufgehört haben." Eine ganz besondere Verbindung hat Heidi außerdem zu Karin. "Karin, meine älteste Freundin, mit ihr bin ich damals in den Kindergarten gegangen", verriet die Unternehmerin. Heute halten die beiden vor allem per Telefon und FaceTime Kontakt. Ist Heidi in Deutschland, kommt es auch zu persönlichen Treffen. Doch nicht jede prominente Kollegin schafft es in den engsten Kreis. Über die Gastjurorinnen bei Germany's Next Topmodel erklärte die 53-Jährige: "Das sind Kolleginnen, mit denen ich zwar eine freundschaftliche Ebene habe, aber wir verbringen privat nicht so viel Zeit miteinander." Auch Naomi Campbell (56), die auf ihrem Heidi-Fest für Schlagzeilen sorgte, kennt sie bereits seit 30 Jahren. Für gemeinsame private Lunches bleibe allerdings schlicht keine Zeit.

Was sie selbst als Freundin ausmacht, erklärte Heidi im Gespräch mit GALA ebenfalls. "Ich bin eine Freundin, die alles mit ihren Freunden teilt, im Sinne von: Ich erzähle ihnen alles, was mich beschäftigt." Offenheit spielt für sie dabei eine wichtige Rolle. Ebenso wichtig sind ihr gegenseitiges Zuhören und Ehrlichkeit – selbst wenn die Wahrheit manchmal unangenehm sein kann. Zu ihrem engen Umfeld zählen neben ihren Freundinnen auch einige Männer. Thomas Hayo (57) betrachtet Heidi nach eigenen Angaben als eine Art Bruder, während sie den Fotografen Rankin als langjährigen Weggefährten bezeichnet. Ihren größten Rückhalt findet sie allerdings in ihrer Familie. Auch ihre Töchter Leni (22) und Lou (16) gehören regelmäßig zu ihren Mädelsabenden. Dann verbringen die drei gemeinsame Zeit und kochen zusammen.

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Getty Images Sofía Vergara and Heidi Klum, September 2024

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Getty Images Heidi Klum und Mel B., September 2023

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ProSieben/Max Montgomery Thomas Hayo und Heidi Klum bei GNTM, 2025