Fabian Hambüchen trauert um seine Großmutter Anneliese (†99)

Traurige Nachrichten: Fabian Hambüchen (38) muss Abschied von seiner Großmutter Anneliese nehmen. Sie starb am Samstag, dem 26. September 2026, im Alter von 99 Jahren. Der ehemalige Olympiasieger im Turnen machte den schmerzlichen Verlust jetzt auf Instagram öffentlich und teilte dort ein gemeinsames Foto mit seiner Oma. Dazu richtete der Sportler emotionale Worte an sie, die er ursprünglich auf Englisch verfasste: "Danke, Oma. Du warst für so viele Menschen immer eine Inspiration und ein echter Wirbelwind. Mach genauso weiter, wo auch immer du jetzt bist. Wir werden dich vermissen!" Mit diesen liebevollen Zeilen verabschiedete sich der 38-Jährige von der Frau, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hatte. Zahlreiche Follower reagierten auf seinen Beitrag und bekundeten ihr Mitgefühl.

Auf dem veröffentlichten Foto lächelt Anneliese freundlich in die Kamera, während ihr Enkel ihre Hände hält. In seinem Post teilte Fabian zudem die Lebensdaten seiner Großmutter: Anneliese wurde am 24. August 1927 geboren und erreichte damit ein stolzes Alter von fast 100 Jahren. Erst wenige Wochen zuvor hatte sie noch ihren Geburtstag gefeiert. Mit dem persönlichen Foto und seinen emotionalen Worten erinnerte der ehemalige Profisportler daran, welche Bedeutung Anneliese für ihn hatte. Weitere Einzelheiten zu den Umständen ihres Todes machte der einstige Turner nicht öffentlich.

Der familiäre Verlust ereignet sich für Fabian nur kurze Zeit nach einer weiteren einschneidenden Veränderung in seinem Privatleben. Erst Anfang September war bekannt geworden, dass er und seine Ehefrau Viktoria Hambüchen nach mehr als vier Ehejahren getrennte Wege gehen und sich scheiden lassen. Zu den Hintergründen erklärte Viktoria gegenüber Bunte: "Dass unsere Zukunftsvorstellungen weit voneinander abweichen. Da ist eine Trennung die vernünftigste Lösung. Auch wenn es schmerzhaft ist." Ihre Verlobung hatten die beiden im Januar 2022 öffentlich gemacht. Nur wenige Monate später, am 16. Juli desselben Jahres, gaben sie sich in Wetzlar das Jawort und heirateten standesamtlich. Im Juni 2023 folgte schließlich noch eine freie Trauung, bei der das Paar seine Liebe ein zweites Mal feierte.

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Imago In der elften Live-Show von "Let's Dance": Fabian Hambüchen in Köln, Mai 2025

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Getty Images Fabian Hambüchen im Juni 2015

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