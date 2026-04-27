Darren Criss dankt Ryan Murphy für seine Zeit bei "Glee"

Jahrelang stand Darren Criss (39) als Blaine Anderson in der Musikserie "Glee" vor der Kamera – und blickt heute noch mit großer Wärme auf diese Zeit zurück. Im Podcast "Dinner's On Me" von Gastgeber Jesse Tyler Ferguson (50) schwärmte der Schauspieler jetzt von seiner Rolle in der beliebten Fox-Serie. "Ich wusste, wie besonders es war, und zwar von dem Tag an, an dem ich dort ankam, bis zu dem Tag, an dem es endete", erklärte er. Sein größter Dank gilt dabei Serienmacher Ryan Murphy (60), dem er ein geradezu grenzenloses Gefühl der Dankbarkeit entgegenbringt: "Er hat mir so viel gegeben. So viele gute Dinge. Und meine Dankbarkeit ist irgendwie grenzenlos."

Einen besonderen Grund für diese Dankbarkeit liefert eine besondere Premiere: Darren war der erste Castmember der Serie, der eigene Songs beisteuern durfte – darunter "This Time" und "Rise", beide aus der finalen Staffel. Ryan habe dabei auch in einem konkreten Moment sein Vertrauen bewiesen: Als es darum ging, einen der Songs zu kürzen, setzte sich der Schauspieler für die volle Version ein – und der Produzent ließ es zu. "Vor allem wenn man sein Material nicht selbst produziert, muss man sich auf seine Unterstützer verlassen. Und er hat immer an mich geglaubt", so Darren im Podcast. Ryan "könne ihm gegenüber nichts falsch machen", betonte er außerdem. Mit seiner Figur Blaine Anderson war er ab der zweiten Staffel bis zum Serienfinale 2015 dabei.

Darren ist nicht der Einzige aus dem "Glee"-Cast, der die Serie bis heute in hohen Ehren hält. Matthew Morrison (47), der den Lehrer Will Schuester spielte, erklärte gegenüber dem Magazin People, er habe sich lange von der Show distanziert gefühlt – bis ihn zahlreiche Cameo-Anfragen wieder in die Welt von "Glee" zurückbrachten. "Ich habe das Gefühl, dass ich so lange so weit davon entfernt war", so Matthew. "Dann habe ich angefangen, diese Cameo-Sachen zu machen, die ein bisschen verrückt geworden sind und viral gegangen sind." Auch Lea Michele (39), die Rachel Berry verkörperte, äußerte sich gegenüber People voller Zuneigung: "Die Show bedeutet mir so viel, die Arbeit, die ich geleistet habe, und ich liebe Rachel so sehr."

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Getty Images Darren Criss bei der "Rocketman"-Premiere in NYC im Mai 2019

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Getty Images Ryan Murphy im Januar 2023

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ActionPress Der Cast der fünften Staffel von "Glee"