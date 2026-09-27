Nach Jahren: Rainer Langhans & Uschi Obermaier sind versöhnt

Jahrelang herrschte zwischen Rainer Langhans (86) und Uschi Obermaier (80) Funkstille – doch damit ist nun Schluss. Wie Bild berichtet, haben sich die beiden einstigen Partner überraschend versöhnt. Den Anstoß gab ein ganz besonderes Datum: Uschi feierte am 24. September 2026 ihren 80. Geburtstag. Rainer ließ es sich nicht nehmen, ihr schriftlich zu gratulieren – mit einer denkbar knappen, aber gefühlvollen Botschaft. "Ich liebe Dich!", schrieb er ihr, wie er nun der Zeitung verriet. Ganz unvermittelt kam die Annäherung nicht. Schon rund zwei Wochen vor Uschis Ehrentag hatten sich die beiden in München persönlich getroffen und damit offenbar den Weg für die Versöhnung geebnet. Den runden Geburtstag verbrachten sie dennoch nicht gemeinsam – die Jubilarin lebt zurückgezogen in Portugal, während Rainer sich zu diesem Zeitpunkt eine Auszeit auf Sardinien gönnte.

Wie es um das Verhältnis der beiden heute steht, schilderte Rainer gegenüber der Zeitung ganz nüchtern: "Sie hat ihren Frieden mit mir gemacht. Ich hatte ohnehin nie ein Problem mit ihr." Hinter den beiden liegen jedoch Jahre voller Spannungen. Der frühere Konflikt hing unter anderem mit einem Filmprojekt aus dem Jahr 2007 zusammen und führte schließlich zu einer langen Kontaktpause. Rainer hatte bereits früher öffentlich betont, dass er sich ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr wünsche. Damals lehnte Uschi einen Kontakt jedoch noch ab. An seinen Gefühlen änderte das offenbar nichts. "Sie war eine sehr große Liebe von mir. Und das ist sie bis heute geblieben", betonte Rainer im Gespräch mit dem Blatt.

Rainer und Uschi gehörten einst zu den bekanntesten Paaren der 68er-Generation. Mit ihrem unkonventionellen Lebensmodell und ihrer Haltung zur freien Liebe sorgten sie damals für viel Aufmerksamkeit. Rainer prägte als Mitgründer der Berliner Kommune 1 die Bewegung maßgeblich mit. Uschi wurde als Model, Schauspielerin und Sexsymbol zur Ikone jener Jahre. Was ihn an Uschi faszinierte, beschrieb Rainer gegenüber Bild folgendermaßen: "Ich war damals sehr angezogen von ihrer Lebenslust, ihrer Schönheit und ihrem Wesen", schwärmte er und fügte hinzu: "Uschi war eine große Liebe und ist es nach wie vor."

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Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Uschi Obermaier und Rainer Langhans

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rainer Langhans und Uschi Obermaier

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Getty Images Rainer Langhans und Uschi Obermaier im Jahr 1969

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