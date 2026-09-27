Joelina Drews berichtet von Zeichen ihrer verstorbenen Oma

Joelina Drews (31) hat Erfahrungen gemacht, die sie bis heute nicht restlos erklären kann. In ihrem Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids Club", den sie gemeinsam mit Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) aufnimmt, sprach die Sängerin jetzt über mehrere rätselhafte Momente, die sie mit ihren verstorbenen Großmüttern in Verbindung bringt. Bereits als Kind machte die Tochter von Jürgen Drews (81) eine ungewöhnliche Erfahrung: Kurz nach dem Tod ihrer Großmutter väterlicherseits erschien eines Nachts plötzlich ein grelles, weißes Licht. Verängstigt zog sie sich damals unter ihre Bettdecke zurück. Jahre später, nach dem Tod ihrer Großmutter mütterlicherseits, kam es erneut zu mehreren rätselhaften Erlebnissen. Eine Stimme drang aus einem ausgeschalteten Fernseher, und bei einer Wanderung landete ein großer Schmetterling ausgerechnet auf ihrem Kopf. Für die Musikerin fühlten sich diese Erlebnisse keineswegs nach reinem Zufall an.

Besonders eindrücklich blieb Joelina der Morgen der Beerdigung ihrer Großmutter in Erinnerung. Eine laute Stimme habe sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen – sie sei aus dem Fernseher in ihrem Zimmer gekommen und habe dort mehr als 30 Sekunden lang gesprochen. Das Gerät sei ausgeschaltet gewesen und habe sich auch nicht abschalten lassen, schilderte sie im Podcast. Für sie hatte der Moment eine besondere Bedeutung, denn ihre Großmutter habe ihr zu Lebzeiten ein Versprechen gegeben: "Meine Oma hat immer gesagt, wenn sie mal nicht mehr ist, dann sendet sie mir Zeichen." Eine weitere mögliche Verbindung zu ihrer verstorbenen Großmutter erlebte sie bei einem Ausflug nach Berchtesgaden – einem Ort, den diese besonders geliebt hatte. Auf dem Gipfel des Jenner erschien plötzlich ein ungewöhnlich großer Schmetterling. Für ihre Cousine stand sofort fest: Sie sah darin ein Zeichen. "Wenn der sich jetzt auf meinen Kopf setzt, dann fress' ich einen Besen – und was hat dieser Schmetterling gemacht? Er hat sich auf meinen Kopf gesetzt und der blieb da auch erst mal sitzen", erzählte Joelina.

Den Tod der Mutter von Jürgen Drews hatte Joelina als junges Mädchen hautnah miterlebt. "Ich war dabei, als sie verstorben ist. Wir waren alle dabei, ich habe ihre letzten Atemzüge mitbekommen", berichtete sie in dem Podcast. Kurz darauf habe sie nachts erneut das weiße Licht wahrgenommen – ein Erlebnis, das sie damals völlig überforderte. "Ich habe so eine Angst bekommen, dass ich direkt die Decke über meinen Kopf gezogen habe und gesagt habe: 'Ich möchte das jetzt gerade nicht sehen, ich kann das nicht'", erinnerte sich die Sängerin. Trotz der emotionalen Wucht ihrer Erlebnisse zieht sie auch eine nüchterne Erklärung in Betracht: "Vielleicht ist man auch einfach aufmerksamer, ich weiß es nicht." Dennoch habe sie die Erlebnisse als "sehr einschneidend und auffällig" empfunden. Für Joelina steht fest, dass Licht, Stimme aus dem Fernseher und Schmetterling für sie mehr als bloße Zufälle waren: "Das waren für mich einfach so Momente, wo ich dachte, das ist für mich jetzt gerade kein Zufall."

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Imago Joelina Drews beim "Cathy Hummels Wiesn Bummel" auf dem Oktoberfest 2026 in München

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Imago Joelina Drews bei der Kinopremiere der 4. Staffel von "Die Verräter – Vertraue niemandem"