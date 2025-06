Rainer Langhans wünscht sich Frieden mit Ex Uschi Obermaier

Rainer Langhans (85), Ikone der 68er-Bewegung, wünscht sich zu seinem 85. Geburtstag nichts sehnlicher als eine Versöhnung mit seiner einstigen großen Liebe Uschi Obermaier (78). Von 1970 bis 1973 waren sie das rebellische Traumpaar einer Ära – ihre Liebe ein Manifest gegen Spießigkeit und Konvention. Doch seit fast 20 Jahren herrscht Eiszeit zwischen den beiden, was Rainer extrem bedauert, wie er im Gespräch mit Bild verrät: "Sie war eine große Liebe und ist es nach wie vor." Dabei war das letzte Gespräch alles andere als zärtlich – am Telefon habe Uschi ihn angeschrien und ihm später vorgeworfen, ein Macho zu sein. Rainer möchte die alte Nähe dennoch wieder aufleben lassen: "Ich hätte gerne wieder ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr, aber das lehnt sie ab."

Rainer und Uschi, die damals gemeinsam in einer politisch motivierten Wohngemeinschaft lebten, prägten als zentrale Figuren die deutsche 68er-Bewegung. Während Uschi heute in Portugal lebt und ihr Leben im Einklang mit ihrer eigenen Vorstellung von Freiheit gestaltet, verbringt Rainer seine Tage in einer Münchner Kommune, die er mit langjährigen Gefährtinnen teilt. Trotz der gelebten Gegensätze blickt Rainer voller Wertschätzung auf ihre gemeinsame Zeit zurück und wünscht sich eine erneute Annäherung – betont aber, dass sie diejenige sein müsse, die den ersten Schritt tut.

Seit 2021 lebt Rainer mit der Diagnose Prostatakrebs. Die Krankheit verläuft bisher ohne starke Beschwerden, aber sie macht ihm bewusst, dass seine Zeit begrenzt ist. "Wir sind jetzt in einem Alter, wo wir uns die Hände reichen sollten. Eines Tages ist es zu spät dafür", sagt der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer. Kraft geben ihm seine drei langjährigen Begleiterinnen Gisela Getty, Christa Ritter und Brigitte Streubel – und sein Glaube, dass alles einen Sinn hat. Auf sein Leben blickt er mit Dankbarkeit zurück – auch auf die Zeit mit Uschi, trotz aller Streitigkeiten. Dass sie sich noch einmal meldet – ein Anruf, ein Brief, eine E-Mail – bleibt sein Herzenswunsch.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rainer Langhans und Uschi Obermaier

Anzeige Anzeige

Getty Images Rainer Langhans und Uschi Obermaier im Jahr 1969

Anzeige Anzeige

Gisela Getty, Rainer Langhans und Jutta Winkelmann 1991 in Marl

Anzeige