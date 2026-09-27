Letzter "Stralsund"-Krimi mit Alexander Held läuft im Herbst

Im Herbst heißt es Abschied nehmen: Alexander Held (†67) ist ein letztes Mal als Kriminalhauptkommissar Karl Hidde in der ZDF-Krimireihe "Stralsund" zu sehen. Die Folge "Stralsund – Dunkle Tiefen" wird am 31. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt, wie der Sender jetzt bekannt gab. Wer nicht so lange warten möchte, kann den Film bereits ab dem 24. Oktober 2026 in der ZDF-Mediathek streamen. Besonders emotional dürfte der Auftritt werden, da der Schauspieler am 12. Mai 2026 nach kurzer Krankheit gestorben ist. Mit dem neuen Fall verabschiedet sich die Reihe damit posthum von einer ihrer prägenden Figuren. Für Alexander und seine Rolle endet zugleich eine Ära, die sich über 16 Jahre und insgesamt 27 Filme erstreckte. Seit dem Start der Reihe gehörte der wortkarge Ermittler fest zum Inventar der Hansestadtkrimis.

Im Mittelpunkt des finalen Falls steht der Tod des Fischereiunternehmers Hark Reimers, dessen Leiche in einem Netz entdeckt wird. Gemeinsam mit Kommissarin Jule Zabek, gespielt von Sophie Pfennigstorf, nimmt Karl die Ermittlungen in der Stralsunder Fischereigemeinschaft auf, in der offenbar niemand wirklich auspacken will. Unter anderem gerät die Auszubildende Ella Brodersen ins Visier, deren Familie bereits mehrere tragische Ereignisse verkraften musste. Doch auch abseits des Mordfalls wird es für den Kommissar persönlich schwierig: Gesundheitliche Probleme, Selbstzweifel und belastende Abschiedssituationen verleihen seinem letzten Auftritt eine besonders persönliche Ebene. Dass die Zuschauer der Reihe weiterhin die Treue halten, zeigen die Quoten: Die vorherige "Stralsund"-Episode verfolgten Anfang 2026 im linearen Fernsehen 5,44 Millionen Menschen.

Über die Jahre verlieh Alexander der Figur des Karl Hidde norddeutsche Melancholie, trockenen Humor und emotionale Zurückhaltung. Diese Eigenschaften prägten zugleich den rauen und düsteren Ton der gesamten Krimireihe. Der Schauspieler wurde 67 Jahre alt. Neben "Stralsund" war er dem ZDF-Publikum vor allem als eigenwilliger Kommissar Ludwig Schaller aus "München Mord" bekannt. Auch für dieses Format hatte Held noch Folgen abgedreht: Die Episode "Die Stadt, die es nicht gibt" wurde am 22. August 2026 ausgestrahlt. Eine weitere Folge mit ihm war laut damaliger Auskunft des Senders für Ende 2026 vorgesehen. Zudem hatte das ZDF angekündigt, "München Mord" trotz des Todes von Alexander fortsetzen zu wollen.

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Imago Alexander Held und Sophie Pfennigstorf im ZDF-"Stralsund"-Krimi, 2022

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Getty Images Alexander Held bei der Gedenkfeier für Bernd Eichinger in der St.-Michael-Kirche in München, 7. Februar 2011

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Getty Images Bernadette Heerwagen, Alexander Held und Marcus Mittermeier beim Set-Fotocall zu "München Mord – Auf der Straße, nachts, allein" in München