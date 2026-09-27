Prinz Harry in UK: Ohne 8.000 km Distanz ist es "leichter"

Prinz Harry (42) hat bei den WellChild Awards 2026 seinen ersten öffentlichen Solotermin seit seiner Rückkehr nach Großbritannien absolviert. Bei der Preisverleihung, die schwer kranke Kinder und ihre Familien ehrt, traf der Prinz schon vor der Zeremonie die Preisträger und hielt anschließend eine Rede, bei der er sichtlich mit den Emotionen kämpfte. Gegenüber Hello! sprach Harry darüber, wie sich sein neuer Wohnort auf sein Engagement auswirkt. "Ja, natürlich. Ich meine, nicht mehr 8.000 Kilometer entfernt zu sein, sollte es leichter machen, besser verfügbar zu sein, um die Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die uns brauchen und mit denen wir wirklich gerne zusammenarbeiten", erklärte er dem Magazin. Die neu gewonnene Nähe ermögliche ihm also deutlich mehr Präsenz bei den Organisationen, für die er sich seit Jahren starkmacht.

Mit WellChild verbindet den Herzog von Sussex eine lange Geschichte: Bereits seit 2007 ist er Schirmherr der nationalen Kinderhilfsorganisation und nimmt daher regelmäßig an deren Preisverleihung teil. Seit dem UK-Umzug trat der zweifache Vater bislang zwar nur allein bei offiziellen Anlässen auf – Herzogin Meghan (45) sowie die beiden gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) genießen ihr Privatleben in Großbritannien. Die Herzogin selbst hat bisher keinen öffentlichen Termin wahrgenommen. Gesichtet wurde sie aber trotzdem schon: Unter anderem ging sie mit ihrer Freundin und Talkmasterin Ellen DeGeneres (68) in einem Pub essen. Einen Blick auf das neue Familienleben gewährte die Herzogin zudem in den sozialen Medien. In einem von ihr veröffentlichten Video war die Familie bei gemeinsamen Unternehmungen in der britischen Natur zu sehen.

Dass die Familie den großen Schritt plant, hatte sich erst im August abgezeichnet. Damals berichtete The Telegraph, dass die Sussexes den USA den Rücken kehren und Großbritannien für längere Zeit zu ihrem Hauptwohnsitz machen wollten. Die Kinder Archie und Lilibet sollten demnach ab September eine britische Schule besuchen. Aus Sicherheitsgründen werden weder das neue Zuhause der Familie noch die Schule der Kinder öffentlich gemacht. Ein paar persönliche Einblicke in den neuen Alltag gab Harry dann aber doch preis: Gegenüber Hello! verriet er, dass die Familie viele Spaziergänge unternehme. Auch kulinarisch haben sich die Miniroyals laut Harry bereits eingelebt – Archie und Lilibet haben demnach Gefallen an Crumpets mit Marmite gefunden.

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Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

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Instagram / meghan Prinz Archie mit seinem Vater Prinz Harry

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Getty Images Bei der Pre-Closing Ceremony der Invictus Games Düsseldorf 2023: Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex