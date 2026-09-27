Jugend geopfert: Heidi Klum wurde viel zu schnell erwachsen

Heidi Klum (53) ist seit Generationen eine feste Größe im weltweiten Model-Business – doch ihr Startschuss in der Branche fiel damals extrem überraschend. Im Jahr 1992 wurde die damals 18-Jährige in einer TV-Show von Thomas Gottschalk (76) entdeckt. Im Gespräch mit GALA lässt sie diese prägende Phase nun Revue passieren. Während andere Jugendliche nach der Schule erst einmal tief durchatmeten, kannte ihr Leben nur eine Richtung: die Karriere. Unmittelbar nach der Schulzeit begann für sie der stressige Berufsalltag – Ausflüge, eine längere Auszeit oder wilde Partys fielen für das Nachwuchsmodel komplett flach. Heute sieht sie diesen rasanten Start mit etwas Abstand und räumt ein, dass sie manches auch langsamer hätte angehen können. Ihr Fazit zu den Jahren, in denen andere noch das Leben austesteten, fällt klar aus: "Ich bin sehr schnell erwachsen geworden."

In dem Interview schildert das Model die Zeit nach dem Schulabschluss ausführlich. "Wenn ich zurückblicke, denke ich, hätte ich alles etwas entspannter angehen können. Damals, 1992, als ich in der Show von Thomas Gottschalk entdeckt wurde, war ich 18, hatte gerade Abitur gemacht und habe mich dann sofort in die Arbeit gestürzt", erzählt sie. Und weiter: "Viele meiner Freunde sind nach dem Abi erst mal gereist, haben Pause gemacht – oder Party. Ich dagegen bin sehr schnell erwachsen geworden." Auf die klassischen Erlebnisse, die Gleichaltrige in diesen Jahren prägten, musste die Bergisch Gladbacherin somit verzichten. Der rasante Karrierestart katapultierte sie stattdessen mitten in die Realität der Erwachsenen. Schon als Teenagerin war ihr Alltag von einem straffen Terminkalender, geschäftlichen Verpflichtungen und einem extrem fordernden Job bestimmt.

Ungeachtet ihres weltweiten Erfolgs und des Jetsetlebens zwischen Deutschland und Amerika ist die Verbindung zu ihren Wurzeln nie abgerissen. Eine ganz besondere Freundschaft prägt ihr Leben sogar schon seit ihrer frühesten Kindheit. "Karin, meine älteste Freundin, mit ihr bin ich damals in den Kindergarten gegangen", berichtet sie. Damit der Kontakt über die Entfernung hinweg nicht abreißt, setzen die beiden auf moderne Technik: "Um Kontakt zu halten, telefonieren wir oder facetimen. Wenn ich in Deutschland bin, treffen wir uns." Wie sie selbst als Freundin ist, beschreibt die Moderatorin ebenfalls: "Ich bin eine Freundin, die alles mit ihren Freunden teilt, im Sinne von: Ich erzähle ihnen alles, was mich beschäftigt." Was für sie zu einer echten Freundschaft dazugehört, formuliert sie klar: "Dass man gut zuhört und dass man ehrlich zueinander ist, auch wenn es vielleicht mal unbequem wird."

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

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MEYER,THOMAS Heidi Klum und Thomas Gottschalk im Jahre 1999

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Instagram / heidiklum Heidi Klum wirbt für Chips