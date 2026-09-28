Diese Louis-Vuitton-Tasche lässt Rihannas Tochter weinen

Rihannas (38) Tochter Rocki Irish ist gerade einmal ein Jahr alt – und hat offenbar schon jetzt ein Faible für teure Designerstücke. In einem Clip, den die Sängerin am Wochenende auf Instagram veröffentlichte, ist die Kleine in einem Einteiler mit Leopardenmuster zu sehen, wie sie zu Hause ausgelassen mit einer Handtasche ihrer Mutter spielt. Bei der Tasche handelt es sich allerdings nicht um irgendein Accessoire: Das Speedy-Modell von Louis Vuitton ist aus Krokodilleder gefertigt und soll einen fünfstelligen Wert haben. Als Rihanna ihrer Tochter das edle Stück wieder abnimmt, ist es mit Rockis guter Laune jedoch schlagartig vorbei. Die Kleine bricht sofort in Tränen aus und lässt sich zunächst durch nichts beruhigen. Erst als die Musikerin ihr die Tasche zurückgibt, versiegen die Tränen wieder, wie das Magazin Hello! berichtet. Modisch scheint die Einjährige damit schon jetzt ganz in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten.

Der amüsante Taschenmoment war jedoch nur eine von vielen bislang unveröffentlichten Aufnahmen, die Rihanna auf Instagram mit ihren Fans teilte. Auf weiteren Fotos und Videos ist Rocki unter anderem mit einer Perücke ihrer Mutter, mit Lockenwicklern im Haar und beim Nickerchen zu sehen. Besonders süß: Auf einem roten Teppich posiert die Kleine in einer Miniversion von Rihannas legendärem Met-Gala-Look aus dem Jahr 2015. Die modebegeisterten Auftritte ihrer Tochter kommentierte die Sängerin selbst mit einem Augenzwinkern: "Wer hat mich bitte eine Tochter haben lassen, Mann?", schrieb sie auf Instagram. Auch die Fans nahmen Rocki in den Kommentaren in Schutz. "Zu ihrer Verteidigung: Wegen der Tasche zu weinen, die man haben will, ist zu 1000 Prozent gerechtfertigt", fand ein User, wie Hello! berichtet. Ein anderer riet der Musikerin: "Bitte stell sicher, dass du alle Taschen für sie aufhebst. Sie wird ALLES an sich reißen."

Rocki Irish kam im September 2025 zur Welt und ist das jüngste gemeinsame Kind von Rihanna und ihrem Partner A$AP Rocky (37). Neben ihrer Tochter haben die Sängerin und der Rapper bereits zwei Söhne: RZA Athelston ist vier Jahre alt, Riot Rose drei. Mit der Geburt ihres dritten Kindes erlebt Rihanna nach zwei Jungen erstmals den Alltag als Mädchenmama – genau darauf spielte sie mit ihrer scherzhaften Bemerkung auf Instagram an. Immer wieder lässt Rihanna ihre Follower an ihrem Familienalltag teilhaben und veröffentlicht persönliche Momentaufnahmen mit ihren Kindern. Dass nun ausgerechnet ihre Tochter ein Faible für luxuriöse Mode zeigt, kommt dabei wenig überraschend: Schließlich gilt Rihanna selbst seit Jahren als Stilikone und hat mit Fenty ein eigenes Modeimperium aufgebaut.

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Getty Images Rihanna, Sängerin und Unternehmerin

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Instagram / badgalriri Rihanna und ihre Kinder in ihrer Heimat Barbados

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City