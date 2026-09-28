Madonna-Fieber: Das sind die Gewinner der VMAs 2026

Glitzer, Konfetti und ein Abend voller Superlative: Bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles gab es vor allem zwei Namen, die immer wieder von der Bühne des Peacock Theater hallten. Taylor Swift (36) nahm gleich drei der begehrten Trophäen mit nach Hause – unter anderem siegte sie mit "The Fate of Ophelia" in der Hauptkategorie Video des Jahres. Zusätzlich wurde die Sängerin für die Regie bei "Opalite" geehrt und durfte als allererste Künstlerin überhaupt den neu geschaffenen Artist Director Honors Award entgegennehmen, berichtet die Bild. Noch erfolgreicher verlief der Abend allerdings für Madonna (68): Die Pop-Ikone ging mit 13 Nominierungen ins Rennen und sicherte sich am Ende sieben Auszeichnungen. Sie wurde unter anderem zur Künstlerin des Jahres gekürt und gewann gemeinsam mit Sabrina Carpenter (27) für "Bring Your Love" in der Kategorie beste Zusammenarbeit. Durch die Preisverleihung am Sonntagabend führte Rapper Snoop Dogg (54).

Madonnas Siegesserie zog sich quer durch den Abend: "Confessions II - The Film" wurde als bestes Dance-Projekt, für die beste Choreografie und als bestes Langvideo ausgezeichnet. Zusätzlich setzte sich "Confessions II" in der Kategorie bestes Album durch. Einen Doppelerfolg feierten auch BTS nach ihrem Comeback: Ihr Track "Swim" wurde sowohl zum Song des Jahres als auch zum besten K-Pop-Titel gewählt. Obendrein durfte sich die südkoreanische Formation über den Preis als beste Gruppe freuen. Zu den weiteren Gewinnern gehörte Sienna Spiro, die als beste neue Künstlerin ausgezeichnet wurde. Lisa von Blackpink und Kentaro Sakaguchi gewannen mit "Dream" in der Pop-Kategorie. Eine besondere Ehrung ging an Nirvana: Die Band erhielt den Michael Jackson (†50) Video Vanguard Award. Für Taylor gab es neben ihren drei Preisen noch einen weiteren wichtigen Programmpunkt. Im Laufe des Abends feierte das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Patient Zero" seine Premiere.

Ob Taylor überhaupt bei der Show auftauchen würde, war zunächst unklar. Ihr Partner Travis Kelce (36) stand zeitgleich mit den Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins auf dem Footballfeld. Laut Bild gelangte die Sängerin erst kurz vor Beginn durch einen geheimen Garageneingang in das Peacock Theater. Ihre Beziehung zu Travis hatte Taylor zuvor auch musikalisch in den Fokus gerückt. Auf der erweiterten Ausgabe ihres Albums "The Life of a Showgirl: The Encore" widmete sie ihm den persönlichen Song "Cleveland!". Der Titel verweist auf seine Heimatstadt und auf gemeinsame Erlebnisse des Paares. Madonna wiederum knüpfte an ihre lange VMA-Historie an und eröffnete die Show erstmals seit 23 Jahren wieder – diesmal Seite an Seite mit Sabrina Carpenter und Charli xcx. Ihr bislang legendärster Eröffnungsmoment liegt im Jahr 2003, als sie auf der Bühne überraschend Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45) küsste.

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Imago Madonna im Juni 2026

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Getty Images Snoop Dogg moderiert die MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den VMAs 2026 im Peacock Theater eine Auszeichnung von Dakota Johnson entgegen