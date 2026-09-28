Kit Harington rettet das Familienschloss von seiner Ehefrau

Kit Harington (39) greift der Familie seiner Ehefrau Rose Leslie (39) in einer finanziell heiklen Situation unter die Arme. Wie Daily Mail berichtet, stellt der Schauspieler ein Darlehen bereit, um Wardhill Castle in Aberdeenshire vor der Liquidation zu bewahren. Das schottische Schloss befindet sich seit mehr als 500 Jahren im Besitz der Familie Leslie – die Firma hinter dem geschichtsträchtigen Anwesen geriet 2026 jedoch in wirtschaftliche Schwierigkeiten und wurde zur Abwicklung bestimmt. Durch das Darlehen des Game of Thrones-Stars könnte die Familie nun Zeit gewinnen, um ihre Verbindlichkeiten zu ordnen und das Schloss in ihrem Besitz zu halten.

Bei Companies House eingereichte Unterlagen sollen belegen, dass Kit nun finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Wie hoch die bereitgestellte Summe ausfällt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Damit sollen offene Forderungen von Gläubigern beglichen und ein sogenannter "Sist" erwirkt werden – also eine vorübergehende Aussetzung des Liquidationsverfahrens. Das Anwesen umfasst rund 325 Hektar Land und wird heute als exklusive Hochzeitslocation und luxuriöse Ferienunterkunft vermietet. Auf die enorme finanzielle Belastung hatte Roses Schwägerin Sarah in der Vergangenheit bereits hingewiesen. "Es ist ein sehr teures Anwesen im Unterhalt", erklärte sie laut Daily Mail.

Durch Kits Darlehen könnte die Familie nun Zeit gewinnen, ihre Verbindlichkeiten zu ordnen und um den Besitz des Schlosses zu kämpfen. Für das Paar hat der Rettungsversuch auch eine persönliche Bedeutung: Kit und Rose gaben sich im Juni 2018 genau auf Wardhill Castle das Jawort, im Beisein zahlreicher prominenter Freunde und Kollegen. Kennengelernt hatten sich Kit und Rose im Jahr 2011 bei den Dreharbeiten zur Erfolgsserie "Game of Thrones". Was vor der Kamera als Rollenbeziehung begann, entwickelte sich abseits der Sets zu einer langjährigen Partnerschaft und schließlich zur Ehe.

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Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards

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Getty Images Kit Harrington und Rose Leslie im September 2021

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Getty Images Rose Leslie mit Kit Harington bei der Premiere von "Game of Thrones"